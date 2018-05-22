Планета или Пластик? National Geographic посвятил номер важной экологической проблеме

Старая пластиковая рыболовная сеть поймала черепаху в Средиземном море от Испании. Черепаха погибла бы, если бы фотограф не освободил ее.

Популярный журнал National Geographic посвятил свой новый номер экологической проблеме – растущему загрязнению нашей планеты пластиком. Новый номер вышел под названием Планета или Пластик? (Planet or Plastic?)

Одна из целей кампании популярного журнала - стремление изменить способы и масштабы использования пластика потребителями. Издание само подает пример: заворачивая свои новые номера в бумагу, а не пластик.

В спецпроекте National Geographic публикует множество шокирующих данных, статистики и очень наглядные фото, которые демонстрирует, как употребление пластика убивает живую природу.

Ученые и исследователи на страницах журнала надеются заполнить пробелы в знаниях о долгосрочном воздействии пластика, который распадается до микроскопических частиц, которые в конечном итоге попадают в нашу пищевую цепь.

"На протяжении 130 лет National Geographic документировал историю нашей планеты, предоставляя читателям по всему миру окно в захватывающую красоту земли, а также угрозы, с которыми она сталкивается, - говорит генеральный директор National Geographic Partners Гэри Е. Кнелл. - Каждый день наши путешественники, исследователи и фотографы воочию наблюдают разрушительное воздействие одноразовых изделий из пластика на наши океаны, и ситуация становится все более ужасной. С помощью инициативы Планета или Пластик? мы расскажем истории об этом растущем кризисе, работе по его решению через новейшие научные исследования, а также расскажем аудитории во всем мире о том, как исключить одноразовый пластик и не дать ему попасть в наш океан".

Обложка журнала National Geographic

«Фотограф освободил этого аиста от полиэтиленового пакета на полигоне отходов в Испании». Фото: John Cancalosi / National Geographic

«Под мостом на реке Буриганга в Бангладеш семья снимает этикетки с пластиковых бутылок, сортируя зеленые и прозрачные, чтобы продать скупщику». Фото: Randy Olson / National Geographic

"Некоторые животные живут в мире пластмассы, подобно этим гиенам на полигоне в Хараре, Эфиопия. Они ждут прибытия мусоровозов и находят большую часть своей еды в мусоре". Фото: Brian Lehmann / National Geographic

Фото: David Higgins / National Geographic

"После того, как куски прозрачного пластикового мусора были вымыты в реке Буриганга, в Дакке, Бангладеш, Ноорджахан сушит их. В конечном итоге пластик будет продан переработчику. Менее одной пятой всего пластика перерабатывается во всем мире". Фото: Randy Olson / National Geographic

« Китай является крупнейшим производителем пластика» . Фото: Richard John Seymour

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