Планета или Пластик? National Geographic посвятил номер важной экологической проблеме

Популярный журнал National Geographic посвятил свой новый номер экологической проблеме – растущему загрязнению нашей планеты пластиком. Новый номер вышел под названием Планета или Пластик? (Planet or Plastic?)
Одна из целей кампании популярного журнала - стремление изменить способы и масштабы использования пластика потребителями. Издание само подает пример: заворачивая свои новые номера в бумагу, а не пластик.
В спецпроекте National Geographic публикует множество шокирующих данных, статистики и очень наглядные фото, которые демонстрирует, как употребление пластика убивает живую природу.
Ученые и исследователи на страницах журнала надеются заполнить пробелы в знаниях о долгосрочном воздействии пластика, который распадается до микроскопических частиц, которые в конечном итоге попадают в нашу пищевую цепь.
"На протяжении 130 лет National Geographic документировал историю нашей планеты, предоставляя читателям по всему миру окно в захватывающую красоту земли, а также угрозы, с которыми она сталкивается, - говорит генеральный директор National Geographic Partners Гэри Е. Кнелл. - Каждый день наши путешественники, исследователи и фотографы воочию наблюдают разрушительное воздействие одноразовых изделий из пластика на наши океаны, и ситуация становится все более ужасной. С помощью инициативы Планета или Пластик? мы расскажем истории об этом растущем кризисе, работе по его решению через новейшие научные исследования, а также расскажем аудитории во всем мире о том, как исключить одноразовый пластик и не дать ему попасть в наш океан".
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