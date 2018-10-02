PinchukArtCentre объявил шорт-лист премии Future Generation Art Prize 2019

PinchukArtCentre объявил имена 21 номинанта на премию Future Generation Art Prize 2019.
20 номинантов на премию были выбраны международной отборочной комиссией, а украинка Анна Звягинцева вошла в число номинантов как обладательница главной премии PinchukArtCentre 2017.
В состав комиссии вошли: Жюли Букобза, директор резидентской программы Luma Arles и резиденции 89plus в Лаборатории Культурного института Google (Париж); Наталия Валенсия Араньо, ассоциированный куратор Estancia Femsa Casa Barragán (Мехико); Татьяна Кочубинская, куратор Исследовательского платформы PinchukArtCentre (Киев); Тумело Мосака, старший куратор ярмарки искусств Investec Cape Town Art Fair (Кейптаун); Зейнеп Оз, куратор Турецкого павильона на Биеннале в Венеции 2019 (Стамбул) и Ричард Райли, независимый куратор и руководитель Центра Gilbert & George (Лондон).
Шорт-лист Future Generation Art Prize 2019:
• Алия Фарид (Кувейт),
• Монира Аль Кадири (Сенегал),
• Йю Араки (Япония),
• Коракрит Арунанондчаи (Таиланд),
• Мэдисон Байкрофт (Австралия),
• Каспер Босманс (Бельгия),
• Габриэль Голайат (ЮАР),
• Родриго Эрнандес (Мексика)
• Анна Звягинцева (Украина),
• Эли Лундгаард (Швеция),
• Таус Махачева (Россия),
• Тойин Оджи Одутола (Нигерия),
• Сондра Перри (США),
• Гала Поррас-Ким (Колумбия)
• Эмилия Скарнулите (Литва),
• Якоб Стеенсен (Дания),
• Дэниел Тернер (США),
• Лаура Уэртас Миллан (Колумбия)
• Маргерит Юмо (Франция)
• Базель Аббас и Руанн Абу-Раме
• Cooking Sections.
Среди номинантов жюри определит обладателей главной премии и специальных премий в течение действия выставки Future Generation Art Prize в PinchukArtCentre в Киеве. Премии будут вручены во время церемонии награждения в марте 2019 года.
Future Generation Art Prize - международная премия в области современного искусства, которая присуждается каждые два года и открыта для участия художников в возрасте до 35 лет, работающих с любыми медиа в любой стране мира. Художники-номинанты создадут новые работы, которые будут выставляться в PinchukArtCentre в Киеве и в рамках 58-й Международной выставки искусств в Венеции - La Biennale di Venezia.
Обладатель главной премии получает 100 тыс. долларов. Также присуждаются специальные премии для поддержки проектов на общую сумму 20 тыс. долларов.
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