PinchukArtCentre объявил шорт-лист премии Future Generation Art Prize 2019

PinchukArtCentre объявил имена 21 номинанта на премию Future Generation Art Prize 2019.

20 номинантов на премию были выбраны международной отборочной комиссией, а украинка Анна Звягинцева вошла в число номинантов как обладательница главной премии PinchukArtCentre 2017.

В состав комиссии вошли: Жюли Букобза, директор резидентской программы Luma Arles и резиденции 89plus в Лаборатории Культурного института Google (Париж); Наталия Валенсия Араньо, ассоциированный куратор Estancia Femsa Casa Barragán (Мехико); Татьяна Кочубинская, куратор Исследовательского платформы PinchukArtCentre (Киев); Тумело Мосака, старший куратор ярмарки искусств Investec Cape Town Art Fair (Кейптаун); Зейнеп Оз, куратор Турецкого павильона на Биеннале в Венеции 2019 (Стамбул) и Ричард Райли, независимый куратор и руководитель Центра Gilbert & George (Лондон).

Шорт-лист Future Generation Art Prize 2019:

• Алия Фарид (Кувейт),

• Монира Аль Кадири (Сенегал),

• Йю Араки (Япония),

• Коракрит Арунанондчаи (Таиланд),

• Мэдисон Байкрофт (Австралия),

• Каспер Босманс (Бельгия),

• Габриэль Голайат (ЮАР),

• Родриго Эрнандес (Мексика)

• Анна Звягинцева (Украина),

• Эли Лундгаард (Швеция),

• Таус Махачева (Россия),

• Тойин Оджи Одутола (Нигерия),

• Сондра Перри (США),

• Гала Поррас-Ким (Колумбия)

• Эмилия Скарнулите (Литва),

• Якоб Стеенсен (Дания),

• Дэниел Тернер (США),

• Лаура Уэртас Миллан (Колумбия)

• Маргерит Юмо (Франция)

• Базель Аббас и Руанн Абу-Раме

• Cooking Sections.

Среди номинантов жюри определит обладателей главной премии и специальных премий в течение действия выставки Future Generation Art Prize в PinchukArtCentre в Киеве. Премии будут вручены во время церемонии награждения в марте 2019 года.

Future Generation Art Prize - международная премия в области современного искусства, которая присуждается каждые два года и открыта для участия художников в возрасте до 35 лет, работающих с любыми медиа в любой стране мира. Художники-номинанты создадут новые работы, которые будут выставляться в PinchukArtCentre в Киеве и в рамках 58-й Международной выставки искусств в Венеции - La Biennale di Venezia.

Обладатель главной премии получает 100 тыс. долларов. Также присуждаются специальные премии для поддержки проектов на общую сумму 20 тыс. долларов.

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