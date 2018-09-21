От мастеров деконструктивизма и постмодернизма. Бюро Захи Хадид спроектирует метро в Днепре

Всемирно известное британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects спроектирует новые станции метрополитена в Днепре, сообщил городской голова Борис Филатов.

"Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене. Никто не верил, а мы сделали", - написал Филатов в Facebook.

"Она была архитектором - гением. Королева постмодернизма и деконструктивизма. Командор ордена Британской империи. Великая Заха Хадид. Кто хоть немного понимает в архитектуре и градостроении, тот знает, что это за Имя", - добавил мэр Днепра.

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Напомним, строительство метро в Днепре началось в 1982 году. Сегодня в городе работает шесть станций метрополитена.

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