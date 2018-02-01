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От Мадонны до Пикассо. Французский фотограф превратил моделей в культовых исторических личностей

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Модель в образе Мадонны
Фото: Etienne Clotis

Модель в образе Мадонны

В течение последних двух лет французский фотограф Этьен Клотис работал над проектом ICONIC. В этой фототосерии изображены знаковые люди: музыканты, художники, актеры, модельеры и многие другие. Сходство моделей с реальными персонажами просто потрясающе. 

Этьен Клотис придумал идею своего проекта в 2016 году, и это стало для фотографа настоящей страстью. Превращать моделей в известных личностей Этьену помогают фэшн-дизайнер Люси Вервель и визажист Джорис Сурис.

За два года в рамках проекта ICONIC фотограф создал более 150 снимков. Полную серию фотографий моделей, ставших благодаря мейкапу и правильно подобранной одежде мировыми звездами и историческими персонажами, Клотис планирует опубликовать в фотокниге.

Среди известных личностей, в которых Этьен Клотис перевоплотил моделей, можно выделить певицу Мадонну, Майкла Джексона, Фредди Меркьюри, Курта Кобейна, Керри Фишер, Наполеона, Адольфа Гитлера, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Фриду Кало, Альберта Энштейна, Чарли Чаплина и многих других.

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