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Основанный Энди Уорхолом Interview Magazine закрывается после 50 лет существования

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Николь Кидман в Interview Magazine
Фото: Interview Magazine

Николь Кидман в Interview Magazine

Спустя почти 50 лет существования журнал Interview Magazine, основанный Энди Уорхолом и британским журналистом Джоном Уилкоком, закрыл свою печатную и электронную версии.

Как пишет the art newspaper, сотрудники редакции были проинформированы о решении на заседании 21 мая.

Решение связано с недавними финансовыми трудностями владельца журнала Brant Publications Inc, включая спор об аренде и судебные иски бывших сотрудников.

Бывший редактор журнала Фабиен Барон, который работал на этом посту почти десять лет и подал в отставку в апреле, в начале мая подал в суд на Interview Magazine вместе со своей женой, стилистом Лудивин Пойбланк. Пара требует выплаты 600 тыс. долларов. Ранее на журнал подала в суд издатель журнала Джейн Кац, заявив, что ее уволили без повода и требуя 230 тыс. долларов невыплаченной заработной платы.

Interview Magazine, который в свое время называли "хрустальным шаром поп-культуры", помещал на свои обложки множество представителей культуры и индустрии развлечений: Дэвида Боуи, Мадонну, Арету Франклин, Энни Леннокс и Киру Найтли.

Журнал был куплен у Уорхола нью-йоркским издателем Brant Publications в 1989 году за 10 млн долларов. Компания принадлежит магнату и коллекционеру произведений искусства Питеру Бранту, который был другом Уорхола. В феврале Brandt Publications выселили из офисов в SoHo за неоплаченную арендную плату.

"Interview было невероятным местом для работы, и мне повезло, что я получил шанс быть частью  наследия Энди Уорхола каким-то образом", - сказал редактор онлайн-версии Эзра Маркус.

НВ STYLE предлагает вспомнить лучшие обложки Interview Magazine:

 

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