Леопард-бездельник и дерущиеся олени. Определены лучшие снимки дикой природы 2018 года

Определены победители престижного фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2018 – соревнования, которое проводится под эгидой британского Музея естествознания.
В этом году победителем стал снимок голландского фотографа Марселя ван Оостена (Marcel van Oosten). На душевной фотографии, сделанной в горах Китая, изображены две обезьянки редкой разновидности на вершине скалы.
Снимок под названием Золотая пара стал лучшим среди 45 тыс. работ из 95 стран мира. «Это фото в некотором смысле является традиционным портретом. Но каким поразительным, и какие магические животные. Это символическое напоминание о красоте природы и о том, какими обнищалыми мы становимся, когда природа уничтожается», - говорит глава судей Роз Кидман Кокс.
Работы других победителей конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018 смотрите в галерее на НВ STYLE:
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