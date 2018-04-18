Соблазнительный художественный язык и утонченные формы. Объявлены победители премии PinchukArtCentre 2018

Стали известны победители общенациональной премии для молодых украинских художников до 35 лет - Премии PinchukArtCentre 2018. Обладательницей главной премии 5-го конкурса стала Анна Звягинцева.

Победителей выбрало и объявило во время церемонии награждения в Киеве международное жюри, в состав которого вошли арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф, художница Жанна Кадырова, куратор Центра Помпиду Алисия Нок, куратор Виктор Мизиано, куратор Muzeum Sztuki Даниэл Музычук.

Звягинцева получила награду 250 000 грн, а также месячную резиденцию в мастерской международно признанного художника. Кроме того, художница автоматически вошла в список номинантов на получение всемирной премии Future Generation Art Prize 2019.

Анна Звягінцева, Пильові окуляри

"Анна Звягинцева привлекла к себе внимание жюри благодаря ее изящному и точному языку форм. Ее поэтика очень дискретно раскрывает для зрителя политическое измерение, которое не было таким явным. Она определяет рисунок как форму открытого письма, которое вырастает в скульптуру и пространство. Ее метод фиксирует движение тел и в повседневной жизни находит личное и коллективное. Мы отмечаем ее целостную практику и содержательный художественный потенциал", - отметило жюри.

Анна Звягінцева, Знайдені малюнки

Первую специальную премию получил Николай Карабинович. "Жюри было поражено выдающейся работой Николая Карабиновича. Мы отмечаем ее минималистичную и простую формулировку, которая контрастно сочетается с комплексностью исторического и одновременно очень личного нарратива. Это перформативный жест-посвящение, который нашел воплощение в скромном временном монументе, который захватывает память репрессированных, независимо от их этнической или национальной принадлежности", - отметили судьи.

Микола Карабінович. Голос тонкої тиші

Группа художников - Ярема Малащук и Роман Химей - получила вторую специальную премию. "Мы отмечаем соблазнительный профессиональный художественный язык фильма Яремы Малащука и Романа Химея. В нем показаны люди в повседневных ситуациях и уделяется особое внимание деталям, плавно побуждая зрителей погрузиться в увлекательный опыт с неожиданным поворотом, который отправляет их из реальности до уровня возвышенного", - подчеркнул жюри.

Ярема Малащук та Роман Хімей, На кого ти нас покидаєш, батьку наш?

Трое этих победителей получают сумму в 60 000 грн и месячную международную резиденцию.

Приз общественности суммой 25000 грн получила Алина Клейтман за работу Спроси у мамы. Победитель в этой номинации был отобран на основе результатов голосования посетителей PinchukArtCentre с 22 февраля до 15 апреля 2018 года.

В шорт-лист, сформированный независимой отборочной комиссией из более чем 650 заявок, вошли 20 номинантов.

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