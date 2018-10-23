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Крылья бабочки и человеческая слеза. Объявлены победители конкурса макрофотографии 2018 Nikon Small World Photomicrography

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Работа победителя конкурса
Фото: Yousef Al Habshi,

Работа победителя конкурса

Компания Nikon объявила победителей проводимого ею конкурса макрофотографии 2018 Nikon Small World Photomicrography.

В 44-м ежегодном конкурсе, который демонстрирует сложность жизни, которая не видна невооруженным глазом, и отмечает эволюцию технологий, приняло участие почти 2500 ученых и фотографов из 89 стран, сообщает hypebeast.

Первое место в этом году было присуждено фотографу из ОАЭ Юсефу Аль-Хабши, чей снимок демонстрирует глаз азиатского долгоносика (metapocyrtus subquadrulifer beetle) в 20-кратном увеличении. Используя отраженный свет и сложив 128 микрофотографий в одну, Аль-Хабши передал радужные зеленые чешуйки, которые окружают глаз жука.

На других изображениях представлены красочные формы невидимого мира, такие как волокна пера павлина, крылья бабочки, центральная область сетчатки и человеческая слеза.

Смотрите лучшие фотографии конкурса 2018 Nikon Small World Photomicrography в галерее на НВ STYLE:

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