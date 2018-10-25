Просто космос. Объявлены победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2018

Королевская Гринвичская обсерватория объявила победителей ежегодного международного конкурса астрономической фотографии Astronomy Photographer of the Year 2018 (Астрофотограф года 2018).

В этом году лучшей стала работа фотографа из США Брэда Голдпейнта. Его снимку удалось победить тысячи работ аматоров и профессионалов, снятых в различных уголках мира.

В этом году на конкурс было подано 4,2 тысяч фотографий, из которых был отобран шорт-лист из 25 снимков. Победители определялись в девяти категориях: Звезды и туманности, Роботизированные сферы, Изображение неба, Планеты, кометы и астероиды, Наша луна, Наше солнце, Галактики, Аврора, Лучший начинающий фотограф.

Astronomy Photographer of the Year 2018 - конкурс снимков видов космоса, в котором участвуют астрономические фотографы со всего мира. Впервые был проведен в 2009 году в Международный год астрономии.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook