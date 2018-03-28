Новые ценности. Богатые люди стали тратить больше на искусство, чем на алкоголь

В прошлом году богатые люди мира впервые за последние восемь лет потратили больше денег на искусство, чем на вино, свидетельствует отчет The Wealth Report.

Редактор отчета Эндрю Ширли отметил, что продажа Спасителя мира (Salvator Mundi) Леонардо да Винчи за 450 млн долларов и работы Untitled Жана-Мишеля Баския за 110,5 млн долларов «привлекли внимание мира к арт-рынку», пишет artnet.

Также Ширли отметил, что растущий спрос на предметы искусства повышал среднюю стоимость проданных на аукционе экземпляров примерно на 21%.

Кроме того, искусство возглавило рейтинг инвестиционной привлекательности, составленный компанией Knight Frank. В списке, созданном на основе оценки показателей активов в сегменте роскоши, оно было оценено выше, чем инвестиции в вино, которое заняло второе место (11%), часы (5%), монеты (4%), ювелирные изделия (4%), автомобили (2%) и марки (1%).

Естественно, в долгосрочной перспективе автомобили и вино являются более выгодными инвестициями, чем искусство. Индекс Knight Frank также демонстрирует восприимчивость арт-рынка к волатильности: за последние 10 лет искусство выросло на 78%, что ниже показателей автомобилей (334%), вино (192%), монеты (182%).

Ширли напомнил, что в последний раз искусство возглавляло индекс в 2010 году, продемонстрировав рост на 25%.

Согласно докладу, колебания на арт-рынке были продиктованы ценами на искусство поствоенного и contemporary сегмента. В документе отмечается, что «сенсационная продажа картины да Винчи может привлечь более широкую аудиторию к старым мастерам в 2018 году» и стабилизировать рынок.

В докладе говорится, что большинство покупок богатых людей - это «инвестиции страсти». «Радость владения» превосходит другие финансовые мотивы, такие как «оценка капитала», поиск безопасной инвестиции или диверсификация портфеля.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook