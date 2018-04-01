Нет черных и белых людей. Художница создала фотопроект о разнообразии на основе палитры Pantone

Бразильская художница Анжелика Дасс создала проект, в ходе которого снимает портреты людей и подбирает соответствующий тон из палитры Pantone. Таким образом она хочет показать разнообразие людей на земном шаре.

Проект под названием Humanæ концентрирует свое внимание на идее расы как социальной, а не биологической конструкции, пишет artnet.

Фото: Angélica Dass

В 2016 году Дасс выступила на TED, заявив: "Прошло уже 128 лет с тех пор, как последняя страна в мире отменила рабство. Но мы все еще живем в мире, где цвет нашей кожи создает не только первое впечатление".

Исследование оттенков кожи основано на образце размером 11х11 пикселей, взятом с фотографии области носа каждого субъекта. Затем художница сопоставляет его с карточкой от Pantone, которую использует в качестве фона для портрета человека. Ниже каждой фотографии Дасс печатает официальный номер цвета Pantone.

Фото: Angélica Dass

"Используя эту шкалу, я убедилась, что никто не является черным, и нет абсолютно белых... Те понятия, которые мы использовали в прошлом, совершенно бессмысленны", - сказала Дасс, отметив, что иногда люди из совершенно разных этнических групп попадают в тот же цвет Pantone.

Хотя библиотека Pantone содержит только 1867 цветов, Дасс считает, что спектр оттенков кожи человека не имеет пределов. Она сняла 4000 портретов в 18 странах и намерена продолжать проект Humanæ.

Сама Дасс выросла в мультинациональной семье: "Я никогда не понимала, почему у нас есть такая небольшая классификация людей, как черный, белый, красный или желтый".

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