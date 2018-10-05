Не только крутой музыкант. Знаменитости в объективе фотографа Ленни Кравица

Популярный американский рок-музыкант Ленни Кравиц давно увлекается фотографией. Однако только сейчас его работы собраны в выставку, где каждый может ознакомиться с другой стороной его таланта.

Кравиц начал фотографировать, когда отец подарил ему свою камеру Leica, но увлечение отошло на второй план, когда он стал рок-звездой. В последние годы, подталкиваемый такими друзьями как модный фотограф Жан-Батист Мондино, певец вернулся к этому занятию, пишет i-D.

На снимках Кравица, объединенных в выставку, запечатлена хроника жизни его ближайших людей: к примеру, дочери Зои Кравиц, актрисы Сьюзан Сарандон, модели Эбби Ли, дизайнера Александра Вэнга. Таким образом, сам Кравиц будто стал папарацци, повернув объектив камеры не на себя, а на свое окружение.

Фото: Lenny Kravitz

«Мой отец был журналистом, он работал в NBC News, он освещал войну во Вьетнаме. Он вернулся домой с камерой Leica, с которой я играл ребенком. Я понятия не имел, как ее использовать, но меня привлекла сама камера. Я думал, что это очень интересно. Потом, когда мне было 21, отец отдал мне камеру. Когда мне исполнилось 24, я начал записываться, и мне пришлось быть перед камерой. Но я всегда считал, что гораздо интереснее то, что происходит сзади камеры», - рассказал музыкант.

Фото: Lenny Kravitz

Он вспоминает, что просился в мастерские известных фотографов, чтобы те показали ему весь процесс создания фотографии. «Они показывали мне, как работает фотоаппарат, и технику, но на самом деле я ничего не понимал. И затем, однажды у меня появилась навязчивая идея, я пошел и купил себе Leica, чтобы понять ее», - говорит Кравиц.

Фото: Lenny Kravitz

По словам музыканта, он начал снимать в своем туре в 2012 году, и эти фото вошли в книгу и выставку под названием Flash (Вспышка): «Я снимал всех людей, которые снимали меня. Это было не то, что я намеревался снимать, но каждый раз, когда я отправлялся фотографировать, меня преследовали папарацци или фанаты. Таким образом, они уничтожали мои фотографии и оказались экспонатами выставки. Это была идея Жана-Батиста Мондино, а не моя».

Кравиц говорит, что на новые снимки его вдохновили работы фотографа Рона Галелла, одного из первых папарацци.

Фото: Mathieu Bitton

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