Названы самые потрясающие архитектурные проекты мира по версии Lonely Planet

Туристическое издательство Lonely Planet выпустило фотоальбом "Удивительная архитектура: путеводитель для туристов" ("Amazing Architecture: A Spotter's Guide").
В книге собраны 120 архитектурных шедевров планеты – от классических зданий и прославленных памятников истории до невероятных небоскребов и современных арт-проектов.
Иногда какое-нибудь здание является причиной поездки в тот или иной город или страну, отмечают редакторы путеводителя. В других случая архитектурные проекты помогают сделать путешествие более ярким, позитивным, увлекательным.
В книге Удивительная архитектура описывается история разработки и строительства каждого здания, а также прилагается карта, которая поможет читателю спланировать посещения архитектурного объекта.
Пока фотоальбом еще не появился на полках книжных магазинов, но уже известны некоторые мировые здания, которые попали в список самых потрясающих в мире по версии Lonely Planet.
Тадж-Махал, Агра, Индия
Сиднейский оперный театр, Сидней, Австралия
Римские бани, Бат, Великобритания
Дворец Пена, Синтра, Португалия
Линкольнский собор, Линкольн, Великобритания
Гостевой дом Ханг Нга, Далат, Вьетнам
Grand Lisboa, Макао, Китай
Эйфелева башня, Париж, Франция
Кривой дом, Сопот, Польша
Храм Василия Блаженного, Москва, Россия
Колизей, Рим, Италия
Пекинский национальный стадион Птичье гнездо, Пекин, Китай
Дом Корзина, Ньюарк, Огайо, США
Альгамбра, Гранада, Испания
Замок Бран, Румыния
Мечеть Имама, Исфахан, Иран
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