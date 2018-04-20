Названы самые потрясающие архитектурные проекты мира по версии Lonely Planet

Туристическое издательство Lonely Planet выпустило фотоальбом "Удивительная архитектура: путеводитель для туристов" ("Amazing Architecture: A Spotter's Guide").

В книге собраны 120 архитектурных шедевров планеты – от классических зданий и прославленных памятников истории до невероятных небоскребов и современных арт-проектов.

Иногда какое-нибудь здание является причиной поездки в тот или иной город или страну, отмечают редакторы путеводителя. В других случая архитектурные проекты помогают сделать путешествие более ярким, позитивным, увлекательным.

В книге Удивительная архитектура описывается история разработки и строительства каждого здания, а также прилагается карта, которая поможет читателю спланировать посещения архитектурного объекта.

Пока фотоальбом еще не появился на полках книжных магазинов, но уже известны некоторые мировые здания, которые попали в список самых потрясающих в мире по версии Lonely Planet.

Тадж-Махал, Агра, Индия

Допис, поширений Photoshop Artist (@jameasons) 17 Кві 2018 р. о 3:43 PDT

Сиднейский оперный театр, Сидней, Австралия

Допис, поширений JJ (@all4.love) 19 Кві 2018 р. о 7:26 PDT

Римские бани, Бат, Великобритания

Допис, поширений Marjorie Ottley (@marjorieottley) 18 Кві 2018 р. о 11:13 PDT

Дворец Пена, Синтра, Португалия

Допис, поширений Creative Travel Couples ✈️ (@creativetravelcouples) 10 Кві 2018 р. о 1:55 PDT

Линкольнский собор, Линкольн, Великобритания

Допис, поширений Beverly (@beeroberts) 3 Кві 2018 р. о 9:44 PDT

Гостевой дом Ханг Нга, Далат, Вьетнам

Допис, поширений Gemma Daniels (@gemma_daniels) 13 Січ 2018 р. о 12:28 PST

Grand Lisboa, Макао, Китай

Допис, поширений Espe Galarza (@espegalarza) 16 Кві 2018 р. о 7:49 PDT

Эйфелева башня, Париж, Франция

Допис, поширений Vasundhara (@vasundharasharma6) 19 Кві 2018 р. о 7:41 PDT

Кривой дом, Сопот, Польша

Допис, поширений Grzegorz Skiba (@grzegorz.skiba) 10 Гру 2017 р. о 10:43 PST

Храм Василия Блаженного, Москва, Россия

Допис, поширений Travel Awaits (@travelawaitsnow) 18 Кві 2018 р. о 7:30 PDT

Колизей, Рим, Италия

Допис, поширений nicole (@jaskiewicznicole) 18 Кві 2018 р. о 10:03 PDT

Пекинский национальный стадион Птичье гнездо, Пекин, Китай

Допис, поширений Angelika Kawa (@angelikakawaa) 17 Кві 2018 р. о 12:55 PDT

Дом Корзина, Ньюарк, Огайо, США

Допис, поширений FONPRESZULIA (@fonpresnotizulia) 28 Січ 2018 р. о 8:57 PST

Альгамбра, Гранада, Испания

Допис, поширений worldoftravel (@worldoftravel_3) 15 Кві 2018 р. о 2:34 PDT

Замок Бран, Румыния

Допис, поширений Transylvania | Erdély |Romania (@ig_transylvania) 27 Лют 2018 р. о 11:27 PST

Мечеть Имама, Исфахан, Иран

Допис, поширений Adele M (@destinationblank) 19 Лис 2017 р. о 12:57 PST

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