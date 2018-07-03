National Geographic назвал победителей конкурса Travel Photographer of the Year 2018

Популярный журнал о путешествиях National Geographic назвал победителей престижного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018.

Десять победителей были отобраны в трех категориях - Природа, Города и Люди – среди 13 тыс. снимков, сделанных фотографами по всему миру.

Гран-при конкурса и 1-е место в категории Природа получил фотограф Рейко Такахаси и его работа Русалка. "Мне повезло, что я встретил самку горбатого кита с детенышем в первый день снорклинга возле японского острова Кумеджима, - говорит Такахаси. - Я влюбился в этого детеныша, у него очень энергичный, большой и красивый хвост".

Фото: Reiko Takahashi/ National Geographic Travel Photographer of the Year Contest

1-е место в категории Города получил снимок города Нагасаки фотографа Хиро Курашина.

Фото: Hiro Kurashina/ National Geographic Travel Photographer of the Year Contest

Победителем в категории Люди стала работа Алессандры Мениконци Чайная культура.

Фото: Alessandra Meniconzi/ National Geographic Travel Photographer of the Year Contest

Больше работ победителей конкурса Travel Photographer of the Year 2018 в галерее:

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