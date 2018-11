На Sotheby's продадут картину Рембрандта с отпечатками пальцев художника

Аукционный дом Sotheby's сообщил, что выставит на продаж уникальный портрет работы голландского художника Рембрандта: на нем могли сохраниться отпечатки пальцев художника.

Представитель Sotheby's Джордж Гордон говорит, что отпечатки были обнаружены во время экспертизы и восстановления выполненной маслом картины Study of a Head of a Young Man несколько лет назад, сообщает Associated Press.

Картина, изображающая голову Христа, представляет собой быстро нарисованный масляный эскиз на дубовой панели.

При этом Гордон отметил, что эксперты не могут быть «на 100% уверены», что отпечатки принадлежат Рембрандту, но они точно принадлежат кому-то, кто взял картину, как только она была закончена. «Обнаружение следов в первоначальном слое краски... делает их связь с художником очень вероятной», - добавил он.

Мишель Ван де Лаар, который первым заметил отпечатки пальцев вместе с исследователем Ари Валлертом, рассказал, что картина была выполнена за один сеанс, с использованием практики, которая включает быстрое нанесение красок и слоев. Этот метод мог использоваться только квалифицированным мастером, поскольку есть риск смазать рисунок.

«Открытие отпечатков пальцев является еще одним свидетельством скорости, с которой работа выполнялась, и дает свежую информацию о сложной, но быстрой технике рисования Рембрандта», - добавил Ван де Лаар.

Sotheby's сообщил, что картина будет размещена на продажу в Лондоне 5 декабря, с оценочной стоимостью в размере 6 млн фунтов (7,7 млн долларов).

Это будет первое появление этой картины, написанной около 400 лет назад, на рынке предметов искусства за последние 60 лет.

