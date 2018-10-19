На репетициях всегда срабатывало. Бэнкси опубликовал новое видео подготовки к уничтожению картины

Мир искусства до сих пор обсуждает выходку уличного художника Бэнкси, картина которого была измельчена встроенным в рамку шредером после продажи за 1,3 млн долларов на аукционе Sotheby's. Сам художник только подогревает шумиху вокруг произошедшего и опубликовал новое видео того, как готовился к арт-перформансу.

В пятницу, 19 октября, Бэнкси опубликовал в своем Instagram ссылку на видеоролик под названием Shredding the Girl With Balloon. Director’s Cut (Разрезание Девочки с шариком. Режиссерская версия).

«Некоторые люди считают, что ее на самом деле не порезали. Это не так. Некоторые люди думают, что аукцион был в курсе. Он не был», - подписал свой пост Бэнкси.

Видео начинается со звуков инструментов, с помощью которого шредер тщательно прячут внутри рамки. Оно детально показывает скрытый механизм.

Затем в ролике показаны кадры с предварительного просмотра на Sotheby's. Во время того, как богатые коллекционеры пьют игристое и угощаются закусками, человек рассказывает о работе Девочка с воздушным шаром (2006).

Далее зритель видит моменты, которые приводят к активации устройства, и даже кадр пальца, нажимающего кнопку устройства.

«На репетициях всегда срабатывало», - говорят субтитры.

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