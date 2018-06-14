В Базеле представили произведения молодых украинских художников

11 по 16 июня на международной арт-ярмарке VOLTA14 Basel 2018, которая проходит в рамках одной из важнейших мировых недель искусства Art Basel Week, Mironova gallery представила произведения пяти наиболее интересных и перспективных украинских художников - Артема Волокитина, Романа Михайлова, Сергея Мельниченко, Алины Пивненко и Богдана Томашевского. Проект объединил живопись, коллажи, инсталляцию, цифровое искусство и фотографию.

В экспозиции представлены живописные полотна Артема Волокитина из серии Амплитуда, два новых объекта Романа Михайлова из серии Ожоги и его уникальная digital арт-игра, в которой каждый желающий сможет исследовать природу своих страхов.

Алина Пивненко, Илон, коллаж, 2018

Работы более известного на Западе, чем в Украине, фотографа Сергея Мельниченко из серии Behind the Scenes посвящены сущности человеческих страстей. Новый арт-объект Богдана Томашевского отражает попытки философского переосмысления мира. Дополняют этот визуальный нарратив коллажи в стиле поп-арт Алины Пивненко.

Роман Михайлов, Ожог Реального, жженная бумага, 130х170, 2018

Mironova gallery одной из первых начала показывать современное украинское искусство на самых престижных международных арт-ярмарках. Дебют состоялся в 2008 году на ярмарке Арт-Женева, позже были успешные проекты в Нью-Йорке и Чикаго, на ярмарках Scope в Базеле и Майами. Сегодня галерея фокусирует свое внимание на творчестве молодых: Татьяна Миронова уверена, что новое поколение украинских художников достойно мировой арт-сцены.

Роман Михайлов, Ожог Реального, жженная бумага, 130х170, 2018

"Современное искусство не только отражает реальность, но и с помощью различных средств, практик и художественных методов побуждает нас к философским размышлениям и переосмыслению текущих мировых процессов. Эти художественные рефлексии на общественные события - разнообразные, порой нестандартные, но тем и интересны публике. Наш проект для VOLTA объединил произведения нескольких художников, которые работают в разных жанрах, но все они отличаются уникальным умением работать с обобщением современных мировых процессов ", - рассказывает основательница Mironova gallery Татьяна Миронова.

Артем Волокитин. Городской сад, холст масло, 145х200, 2018

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