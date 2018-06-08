Эволюция шедевра. На картине Пабло Пикассо обнаружили 13 слоев краски

Благодаря передовым технологиям историкам искусства удалось получить новое представление о творчестве Синего периода известного художника Пабло Пикассо. На одной из картин мастера исследователи обнаружили 13 слоев краски.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского института сохранения исторических и художественных работ на прошлой неделе. Они показали, что Пикассо неоднократно переделывал свою картину Суп (La Soupe (1902-03), оставив на полотне 13 отдельных слоев краски, которые теперь были тщательно проанализированы, пишет artnet.

Картина принадлежит Художественной галерее Онтарио с 1983 года. Но только теперь, после трехлетнего технического исследования работы Пикассо, можно действительно понять, как была создана живопись. Сканирование показывает, что элементы были добавлены и удалены из композиции в нескольких точках.

Выяснилось, что когда-то на картине был третий человек - женщина, повернутая спиной к зрителю, стояла между ребенком и женщиной, протягивающей миску супа.

на картине была третья фигура. Фото: Art Gallery of Ontario

«В течение долгого времени было очевидно, что густая текстурированная краска картины Суп содержит скрытые секреты, - сказала старший хранитель картины музея Сандра Вебстер-Кук. - Из рентгеновского снимка мы узнали и увидели даже невооруженным взглядом, что еще одна картина была соскоблена до того, как была написана Суп. Но то, что было под поверхностью, было тайной. Благодаря сложной обработке изображений и анализу мы разблокировали эти секреты».



Сама жизнь Пикассо намекала на возможность таких открытий: художник часто менял планы во время создания картины, а иногда финансовые обстоятельства заставляли его повторно использовать старые полотна.

«В 1950-х годах он (Пикассо) сказал: «Вы должны сделать рентгеновские снимки моих работ, потому что вы найдете некоторые вещи под ними», - рассказал помощник куратора современного искусства галереи в Онтарио Кеннет Браммел. - Он не сказал ничего более конкретного, но призвал людей сделать именно это».

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