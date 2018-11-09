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Модернизм 1930-х. Парижскую квартиру легендарного архитектора Ле Корбюзье открыли для посетителей

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Модернизм 1930-х. Парижскую квартиру легендарного архитектора Ле Корбюзье открыли для посетителей
Фото: Fondation Le Corbusier

Парижская квартира легендарного французского архитектора Ле Корбюзье вновь открыла свои двери для публики после двух лет реставрационных работ под руководством Фонда Ле Корбюзье.

Реставрация квартиры, спроектированной архитектором вместе с его коллегой Пьером Жаннеретом, началась в 2016 году, пишет dezeen.

Фото: Fondation Le Corbusier

Квартира расположена на улицы Nungesser-et-Coli в 16-м округе Парижа. В ней Ле Корбюзье прожил вместе с женой Ивонн, экономкой и собакой Пенсау с 1934 по 1965 год.  

Фото: Fondation Le Corbusier

Фонд восстановил квартиру, занимающую седьмой и восьмой этаж здания Immeuble Molitor и включающую в себя художественную студию, кухню с потрясающим видом на Булонь и спальню в стиле океанского лайнера, в том виде, в котором она была при жизни Ле Корбюзье.

Фото: Fondation Le Corbusier

Само здание, также спроектированное архитектором, стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.

Фото: Fondation Le Corbusier

Ле Корбюзье - французский архитектор, пионер архитектурного модернизма и функционализма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. Один из наиболее значимых архитекторов XX века.

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