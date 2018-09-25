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Масштабная выставка работ Марины Абрамович открылась во Флоренции

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Масштабная выставка работ Марины Абрамович открылась во Флоренции
Фото: palazzostrozzi / Instagram

21 сентября в Палаццо Строцци, во Флоренции, открылась выставка художницы, мастера перформанса Марины Абрамович.

Выставка под названием The Cleaner представляет собой ретроспективу различных работ художницы: перформансов, видеоарта, инсталляций, охватывающий 30-летний период творчества - с 1970-х до 2000-х годов.

Отметим, что в рамках выставки в известных перформансах Абрамович задействованы другие люди. К примеру, в воссозданном перформансе 1977 года Imponderabilia вместо нее и ее экс-партнера Улая обнаженными в дверном проеме стоят другие люди.

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