Масштабная выставка работ Марины Абрамович открылась во Флоренции

21 сентября в Палаццо Строцци, во Флоренции, открылась выставка художницы, мастера перформанса Марины Абрамович.

Выставка под названием The Cleaner представляет собой ретроспективу различных работ художницы: перформансов, видеоарта, инсталляций, охватывающий 30-летний период творчества - с 1970-х до 2000-х годов.

Отметим, что в рамках выставки в известных перформансах Абрамович задействованы другие люди. К примеру, в воссозданном перформансе 1977 года Imponderabilia вместо нее и ее экс-партнера Улая обнаженными в дверном проеме стоят другие люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) 21 Сен 2018 в 4:14 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simone Rainer (@simonerainer_) 24 Сен 2018 в 11:05 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) 19 Сен 2018 в 12:21 PDT

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