Маша Ефросинина, Леся Никитюк, ONUKA и еще 12 звезд снялись для календаря Щирі

В 2019 году снова выйдет календарь Щирі, для которого 15 украинских звезд снялись в старинных народных костюмах разных регионов Украины.
Новый календарь 2019 года Щирі. Свята отразит 12 народных праздников года.
В съемке благотварительно календаря приняли участие телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Марина Кухарь, Григорий и Кристина Решетник с детьми, актриса Елена Кравец, Ната Филатова (ONUKA), Александра Зарицкая (KAZKA), Даша Астафьева, Соломия Мельник и Наталка Бида (Dakh Daughters) и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Катерина Кухар и др.
За 17 часов съемки украинские звезды примерили 20 строев, которые отбражают 100-летнюю историю украинской одежды из разных регионов страны: Западное Подолье, Покутье, Среднее Поднепровье, Гуцульщина, Галичина. Каждый месяц в календаре посвящен украинскому празднику, по атрибутам и элементам одежды будет легко угадать какому.
Так, Леся Никитюк стала героиней января.
«Я открываю календарь, я – месяц январь, – рассказывает телеведущая Леся Никитюк. – Рождество, коляда! Мороз, снег! Все девушки наряжаются и идут колядовать. В детстве я всегда колядовала. Для нас с братом и всех близких это был большой праздник. После коляды мы собирались за одним столом, считали деньги, делились конфетами. Было сказочно!»
Несколько месяцев в календаре посвящены свадьбам. Так, на своей страничке в Instagram Маша Ефросинина рассказала, что в календаре ей достался роль невесты и опубликовала видео, как на нее надевают свадебный венок.
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Я беру участь у проекті #Щирі з моменту його створення у 2014 році. Це календар, який продається в благодійних цілях! Найкрасивіший соціальний проект, який показує всю магічну красу українського вбрання різних часів! Цього разу темою #щирі2019 стали свята! Мені дістався вінок нареченої! Це абсолютний артефакт на вигляд, скажу вам чесно! Всі кошти від продажу цього благочинного календарю підуть на відновлення музею імені Івана Гончара @honchar.museum ! Коли стартуватиме продаж, я вам скажу обов‘язково! А поки дивіться підготовку , та більш детально в сторіз ???? Дякую вкотре за мої емоції тобі, Яся @yaroslavagres Дякую @rymakova @tvelinalena та @peretrutovstudio , що завжди так натхненно працюєте зі мною!
Интересно, что во время съемок Щирі, заплетая волосы для образа невесты, вся команда пела, ведь по давней традиции именно обряд одевания молодой к браку воспевался больше всего.
Команда Музея Ивана Гончара и стилист съемки – дизайнер Наталья Каменская, создали аутентичные образы. Среди элементов одежды рубашка с уникальным кудрявым гуцульским швом – когда на одном рукаве было более тысячи маленьких спиралек. Чтобы вышить такую рубашку необходимо потратить больше четырех месяцев. Рубашку девушке к Пасхе часто шила вся семья, поскольку сама не справилась бы.
Есть также юбка, которую называют дымка с набойкой. Для того, чтобы создать на ней своего рода принт из коричневых пятнышек, брали деревянные штампики и били по ткани. Кроме того, она обильно заплиссирована. Стирать же юбки было нежелательно, ведь заплиссировать ее снова чрезвычайно сложно.
Для съемок использовали настоящие коралловые бусы, которые сегодня уже невозможно сделать. Из-за загрязнения окружающей среды кораллы, из которых в XVIII-XIX веке делали украшения, уже навсегда потеряли свой характерный красно-морковный цвет.
Посмотреть весь фотопроект Щирі. Свята можно будет с 14 ноября в Национальном центре народной культуры Музей Ивана Гончара. Все деньги от продажи календаря будут направлены на развития Музея Ивана Гончара. Заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.
Напоминаем, первый календарь Щирі вышел в 2014 году. В 2016 году вышел Щирі. Спадщина.
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