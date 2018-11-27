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Празднование Дня мертвых и суета индийских улиц. Лучшие снимки конкурса National Geographic Photo Contest

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Мрачное празднование Дня мертвых в Гватемале

Мрачное празднование Дня мертвых в Гватемале

Представлены лучшие работы National Geographic Photo Contest 2018 – ежегодного фотоконкурса снимков дикой природы, животных или людей из разных стран.

Издание Daily Mail опубликовало десять лучших снимков, предоставленных фотографами со всего мира на конкурс этого года.

Фотографии показывают драматический летний шторм над Грецией, обнимающихся медвежат на Аляске, мрачное празднование Дня мертвых в Гватемале и подводный мир на фото дайвера в Мексике.

Победитель конкурса этого года будет объявлен в следующем месяце. Кроме того, будут названы победители в трех категориях, включая дикую природу, людей и места.

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