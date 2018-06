Любовь на краю скалы и под водой. Определены лучшие фотографии помолвок со всего мира

Названы победители фотоконкурса Best of the Best Engagement Photo Contest 2018 (Лучшие из лучших фотографий помолвок в 2018 году), организованного американским свадебным агентством Junebug Weddings.

Уже шестой год подряд агентство по планированию свадебного торжества Junebug Weddings проводит конкурс на лучший снимок такого трогательного и нежного момента в жизни влюбленной пары, как предложение руки и сердца.

В этом году в редакцию агентства прислали более шести тысяч фотографий из 30 стран мира. Из огромного множества снимков эксперты свадебной фотографии выбрали 50 лучших.

В подборку лучших фотографий помолвок в 2018 году вошли кадры пар, целующихся под водой, на вершине скалы и даже в ковше экскаватора. Также в полсотни лучших снимков оказались фото однополой любви, снимки на фоне звездного неба и в компании любимых домашних питомцев.

Смотрите 50 лучших фотографий помолвок 2018 года в галерее ниже.

