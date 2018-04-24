Когда-то здесь звучала музыка. Французский пианист представил фотопроект о роялях в заброшенных зданиях

Профессиональный фотограф и пианист из Франции Роман Трие объединил любовь к фотографии и музыке и создал фотопроект "Реквием по роялю". Об этом пишет Bored Panda.

Чтобы найти старые рояли в интерьерах заброшенных зданий, фотограф посетил Францию, Италию, Бельгию, Германию, Польшу и Украину.

"Благодаря мои снимкам потрясающие звуки этих оставленных кем-то роялей снова заполняют пространство этих разрушенных зданий, давая свободу нашему воображению", – говорит Роман Трие.

В фотосерию Реквием по роялю вошло около 50 снимков. Часто у заброшенных музыкальных инструментов отсутствуют клавиши, некоторые рояли полностью разобраны, но все снимки выглядят так, будто еще вчера здесь звучала музыка.

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