Kinder Album нарисовала знаменитых джазовых музыкантов в проекте для НВ

Известная украинская художница, которая работает под псевдонимом Kinder Album на протяжении фестиваля Leopolis Jazz Fest, который завершился на днях во Львове, сделала серию рисунков в своем проекте для НВ.

Kinder Album - псевдоним живущей во Львове украинской художницы. В 2012 году она начала выкладывать в Facebook свои работы, стилизованные под рисунки в детском альбоме. Помимо рисунков и картин, Kinder Album занимается фотографией, графикой, стрит- и видеоартом и инсталляциями. В 2015 году Kinder Album вошла в шорт-лист Премии PinchukArtCentre. В июне 2015 года проект художницы War. Personal. (Transcription), состоящий из 25 графических работ, был представлен на Международной ярмарке современного искусства Art Vilnius'15. Работы художницы выставлялись в Лондоне, Праге, Париже и Люблине. В прошлом году персональная выставка художницы прошла в Копенгагене.

"Меня очень вдохновляет город, в котором я живу, и музыка. Поэтому рисунки джазового Леополиса - это естественные для меня образы, которые в этом году очень приятно было перенести на бумагу", говорит художница о своей новой серии.

Серия рисунков с Leopolis Jazz Fest



1. Чарльз Ллойд

Почти два часа невероятного джаза от легенды мировой сцены Чарльза Ллойда открыли 8-ой Leopolis Jazz Fest вечером 27 июня. Когда 80-летний Ллойд играет на саксофоне или на флейте, начинаешь испытывать что-то похожее на религиозный экстаз. Зал аплодирует Ллойду стоя - и не один раз.

2. Роберт Гласпер

28 июня. На сцене Leopolis Jazz Fest выступает, пожалуй, самый известный современный американский джазовый пианист, обладатель трех Грэмми Роберт Гласпер.

3. Ахмад Джамал

29 июня на сцене Leopolis Jazz Fest сыграл выдающийся американский джазовый пианист, человек-эпоха Ахмад Джамал. Через три дня после выступления Джамала во Львове ему исполнилось 88 лет.



4. Маркус Миллер

Маркус Миллер, лучшая джазовая бас-гитара современности. Последний концерт фестиваля, вечер 1 июля.

5. "Любимая палатка, где симпатичный парень наливает вкусные коктейли красивым женщинам"

VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest прошел во Львове С 27 июня по 1 июля. В течение 5 дней на трех сценах выступили более 170 музыкантов из 16 стран мира.