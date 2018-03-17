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Художника вынудили убрать из музея видео с горящими курами

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Фрагмент видеоработы Весна
MAC Lyon

Фрагмент видеоработы Весна

Из-за скандала, разразившегося в соцсетях, алжирский художник Адель Абдессемед был вынужден убрать видео горящих кур с выставки в галерее MAC Lyon в Лионе, Франция, сообщает The Art Newspaper.

Видео под названием Весна было снято в 2013 году в Марокко во время восстаний Арабской весны. На нем изображены связанные и горящие живые куры. Пресс-служба музея утверждает, что птиц подвергала воздействию пламени команда пиротехников в течение только трех секунд. Эти три секунды зациклили для создания видео.

Защитники животных потребовали убрать видео из экспозиции, так как оно, по мнению активистов, пропагандирует пытки над животными.

В музее считают произошедшее цензурой и настаивают, что видео Весна заключает в себе метафору насилия. Ранее Абдессемед таким же образом поджигал самого себя.

В 2008 году художник выставлял в галерее Сан-Франциско видео, на котором зациклены моменты забоя животных с помощью кувалды. После протестов ему пришлось убрать видео.

"Адель - один из немногих художников, которые не боятся показывать жестокость нашего мира и демонстрировать то, что общество предпочитает не видеть", - заявил директор MAC Lyon Тьерри Распай.

Внимание! Видео содержит кадры насилия

Напомним, в прошлом году представители магазина Эмпориум на улице Грушевского в Киеве стерли граффити, сделанные во время Революции Достоинства.

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