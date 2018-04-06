Художник выставил на продажу свой Instagram как предмет искусства

Влиятельные пользователи социальных сетей могут заработать до 10 тыс. долларов за один пост в Instagram. Концептуальный художник Даррен Бадер пошел дальше и выставил на продажу как предмет искусства свои Instagram и Twitter.

В понедельник нью-йоркский художник объявил (в Instagram и Twitter), что продает учетные записи @mined_oud, а также адрес электронной почты, на который они зарегистрированы. Он описал предложение как «уникальное произведение/скульптура/вещь/другое», пишет artnet.

Бадер также предлагает сертификат подлинности, чтобы никто не сомневался в происхождении аккаунтов. «Я понятия не имею, является ли это первым случаем в истории продаж в искусстве», - прокомментировал художник по электронной почте.



Ранее были случаи продажи сайтов художниками коллекционерам. Но в сделках с социальными медиа чаще всего участвуют знаменитости, которые готовы платить, чтобы владеть аккаунтом под своим именем.

Допис, поширений Darren Bader (@mined_oud) 25 Лют 2018 р. о 3:19 PST

Фолловеры художника в Instagram помещают ставки в комментариях, но это не позволит им приобрести аккаунт, который продается по установленной цене. «Я определил цену, включая мои галереи, принимая во внимание производственные, трудовые и пространственные особенности», - сказал Бадер.



Ранее художник создавал скульптуру в виде стопки нежелательной почты и выпускал трех живых кошек внутри галереи. В 2015 году он собрал 10 322 фунтов стерлингов на краудфандинг-сайте и продал сумму на аукционе Christie's, пожертвовав выручку на благотворительность.

Допис, поширений Darren Bader (@mined_oud) 8 Лют 2018 р. о 5:19 PST

Учетная запись @mined_oud в Twitter, которая имеет всего девять подписчиков, была создана в августе 2017 года, а первый пост в Instagram, имеющий 1875 подписчиков, опубликован в октябре того же года. В его Instagram - фотографии искусства, селфи перед картинами и причудливые сопоставления.

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