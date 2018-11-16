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Художник из США купил работу Бэнкси и пообещал уничтожить ее

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Работа Рабский труд авторства Banksy
Фото: Andrew: A Hero via Twitter

Работа Рабский труд авторства Banksy

Американский уличный художник Рон Инглиш купил работу своего известного коллеги Бэнкси Рабский труд, потратив на нее 730 тысяч долларов.

Об этом передает CNN.

На картине изображен ребенок, который на швейной машинке делает британские флаги. Таким образом Бэнкси выразил протест против эксплуатации детского труда перед Олимпиадой 2012 года.

После победы на аукционе Julien's в Лос-Анджелесе. Инглиш заявил, что "собирается закрасить картину белым и вставить в одну из стен в своем доме". Таким образом художник хочет выразить протест тому, что уличное искусство продается.

"Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться", - заявил Инглиш.

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