Хипстер ван Гог. Художник создал современные портреты культовых личностей

Иллюстратор из Тель-Авива (Израиль) Амит Шимони нарисовал современные портреты художников Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Фриды Кало и Энди Уорхола, а также некоторых современных политиков.
Серия рисунков под названием Hipstory Artist Series (Хипстория художников) является продолжением его оригинального проекта Hipstory, в котором Шимони создал портреты мировых лидеров в стиле татуированных, попивающих комбучу Instagram-инфлюэнсеров, пишет artnet.
Идея проекта пришла к художнику после рассматривания однообразных портретов мировых лидеров. Он решил направить свое творчество и «хипстеризировать» известных людей – от премьер-министра Норвегии до Барака Обамы.
Проект Шимони начинался с изображений политических деятелей, а теперь был расширен изображениями звезд искусства - Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Сальвадора Дали, Фриды Кало и Энди Уорхола.
Иллюстрации Шимони содержат множество деталей. Сальвадор Дали, например, изображен похожим на диджея на танцевальной вечеринке, с множеством татуировок, одна из которых гласит: «Я не употребляю наркотики, я и есть наркотики». Винсент ван Гог изображен с наушником AirPods и в ретро-рубашке с принтом в виде его знаменитых подсолнухов.
В проекте Hipstory можно встретить двойной портрет президента США Дональда Трампа со спортивной стрижкой и в яркой гавайской рубашке рядом с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, у которого на плече вытатуирована известная работа Бэнкси – Девочка с воздушным шариком.
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