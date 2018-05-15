Картину Модильяни продали на аукционе Sotheby's за рекордные 157 миллионов долларов

Картина известного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни Лежащая обнаженная установила рекорд аукциона Sotheby's после продажи за 157 миллионов долларов.

Как сообщает Sotheby's, сумма стала рекордной для картин, которые когда-либо продавались на аукционе.

Всего в серии обнаженных моделей Амедео Модильяни 22 работы.

Картина Лежащая обнаженная была создана в 1917 году. Стартовая цена составляла 150 миллионов долларов.

Напомним, в ноябре 2017 года картина Леонардо да Винчи Спаситель мира была продана на аукционе Christie's за рекордную сумму в 450,3 миллионов долларов.