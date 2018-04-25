Картина Модильяни, ранее запрещенная цензурой, выставлена на аукцион по рекордной стоимости

Картина итальянского художника Амедео Модильяни Лежащая обнаженная (на левой стороне) (Nu couché (sur le côté gauche), 1917) выставлена на продажу за рекордную для аукциона Sotheby's стоимость - 150 млн долларов.

Картина Модильяни, на которой изображена отдыхающая француженка, ранее была запрещена цензурой по причине непристойности. Теперь она будет выставлена на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale 14 мая, сообщает CNN.

Прошлый рекорд принадлежал картине Пабло Пикассо Алжирские женщины (1955), стартовая цена на которую составляла 140 млн долларов и которая была продана за 179 млн. Картина Леонардо Да Винчи Спаситель мира, которая стала самой дорогой в мире после продажи на Christie's в Нью-Йорке в 2017 году за 450 млн долларов, изначально выставлялась за 100 млн долларов.

Модильяни впервые представил свою серию обнаженных картин в 1917 году на своей первой и единственной выставке - в галерее Berthe Weill в Париже. По информации, выставка была закрыта в течение нескольких часов после открытия, потому что полицейский был оскорблен откровенными изображениями.

"Эти женщины откровенно сексуальны, и это действительно связано с тем, как женщины беспокоили общество в то время, - говорила ранее куратор последней ретроспективы Модильяни в Tate Modern Нэнси Иресон. - Эти картины были сделаны во время Первой мировой войны, когда все больше женщин работало, все больше жило независимо... В этом действительно есть определенная социальная тревога".

Лежащая обнаженная - одна из 22 похожих картин Модильяни (он также нарисовал 13 менее ценных ню в сидящих позах), и одна из девяти оставшихся в частных руках. Ее нынешний владелец купил картину за 26,9 млн долларов в 2003 году, но с тех пор рыночная стоимость картин художника резко возросла. В 2010 году его работа Обнаженная, сидящая на диване (1917) была продана за 69 млн долларов, а всего пять лет спустя коллекционер Лю Ицян купил Лежащую обнаженную (1917-18) за 170,4 млн долларов, установив рекорд для работ художника.

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