"Я хочу президента-лесби". В PinchukArtCentre открывается выставка И снова демократия?

На протяжении всей выставки постоянно появляются напоминания об одном из главных вызовов, стоящих сегодня перед демократиями: Как защитить демократию в виде открытого общества?

23 июня в PinchukArtCentre открывается новый большой проект И снова демократия? – масштабную групповую выставку с участием всемирно известных художников: Маурицио Каттелана, Дэмиена Херста, Такаши Мураками, Олафура Элиассона, Зо Леонард, Франсиса Алиса, группы Аллора и Кальсадилья, Гошки Макуги, Сондры Перри, Паскаля Мартина Таю, Люка Тюйманса и Рейчел Уайтред.

Экспозиция новой выставки открывается фразой Я хочу президента-лесби – это начало стихотворения Я хочу президента, написанного поэтом-активисткой феминистического движения в США и художницей Зо Леонард в 1992 году.

"Стихотворение побуждает к размышлениям о недавних выборах в разных странах мира, сместивших балансы влияния, и подводит непосредственно к предстоящим выборам президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, а также выборов в Верховную Раду Украины 27 октября 2019 года. Это провоцирование одновременно настоящего, будущего и прошлого”, говорится в официальном сообщении PinchukArtCentre по поводу открытия новой экспозиции.

Я хочу президента, который не будет меньшим из двух зол, - Зо Леонард, 1992 год

Выставка И снова демократия? отталкивается от двойного вопроса: «Нужно ли нам переосмыслить демократию? Как скорректировать или адаптировать эту систему, чтобы она выжила перед вызовами, стоящими перед ней сегодня?» или «Нужна ли нам новая модель? Проигрывает ли демократия? Потеряла ли свою жизнеспособность модель представительной власти и не справляется ли она со своими задачами?»

Работы, представленные в новой экспозиции И снова демократия? Фотографии предоставлены PinchukArtCentre © 2018. Фотограф: Максим Белоусов

Выставка не предлагает прямолинейного взгляда на все эти вопросы, а скорее предлагает комплексные рамки из мыслей, рисков и мечтаний, определяющих угрожают ли они демократическим устоям, какими мы их знаем сегодня, отмечают организаторы.

Работы Люка Тюйманса, Зо Леонард, группы Аллора и Кальсадилья и Рейчел Уайтред предлагают предаться размышлениям о модели представительной демократии: о ее пробелах и недостатках, но также и о ее способности давать надежду и вдохновлять на дух братства. Этому противопоставлены три рисунка Гошки Макуги, выполненные роботом (все созданы в 2018 году). Это ироничная работа, намекающая на конечность доминирования человека и интерпретирующая историю или предсказывающая будущее в пользу возможного появления искусственного интеллекта.

Работы, представленные в новой экспозиции И снова демократия? Фотографии предоставлены PinchukArtCentre © 2018. Фотограф: Максим Белоусов

На протяжении всей выставки постоянно появляются напоминания об одном из главных вызовов, стоящих сегодня перед демократиями: «Как защитить демократию в виде открытого общества?». Особенно прямолинейно об этом вопросе говорится в работе Франсиса Алиса Не переходи мост, пока не дойдешь до реки 2008 года - актуальное сейчас как никогда в свете решений политиков о закрытии границ, разлучении детей с их семьями во время попыток иммиграции или запрете людям на плавучих средствах пристать к берегу.

Работы, представленные в новой экспозиции И снова демократия? Фотографии предоставлены PinchukArtCentre © 2018. Фотограф: Максим Белоусов

Мартин Таю затрагивает в своих работах вопрос одного из фундаментальных принципов демократии, заключающийся в защите меньшинств и обеспечении их свобод, и смотрит на это с африканской точки зрения, а Сондра Перри рассказывае о борьбе за права афроамериканцев в США.

В работах Такаши Мураками и знаменитого Маурицио Каттелана прослеживается мысль, что с многими из этих рисков и вызовов сейчас бороться еще труднее - в мире, где привлекательными и успешными все чаще становятся популистские подходы и авторитарные модели управления.

Работы, представленные в новой экспозиции И снова демократия? Фотографии предоставлены PinchukArtCentre © 2018. Фотограф: Максим Белоусов

Куратор новой выставки - Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre. Выставка продлится с 23 июня 2018 года до 6 января 2019 года.

Одновременно с экспозицией И снова демократия? в PinchukArtCentre открывается групповая выставка Красная книга: советское искусство Львова 80-90-х годов и персональный проект известной современной украинской художницы Леси Хоменко Перспективная.