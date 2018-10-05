Гигантские крылья сокола и водяная мельница. Как мир готовится к главной выставке в Дубае

Уже известно, как будут выглядеть павильоны Австрии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, США, Люксембурга и ОАЭ от ведущих дизайнерских бюро мира.
Идет интенсивная подготовка ко Всемирной выставке 2020 года в Дубае. Впервые за 170-летнюю историю события, выставка пройдет в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. И хотя до нее еще полтора года – она состоится с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года, страны уже не только активно выбирают архитекторов своих павильонов, но и утверждают проекты, издание Arch Daily показало первые из них. Тема выставки – Объединяем умы, создаем будущее. Всего в выставке примет участие 180 стран, предполагается, что за пять месяцев ее посетит более 25 млн. гостей со всего мира.
Австрия
Для создания Австрийского павильона пригласили конструкторское бюро Penda and Smartvoll. Их проект называется Источник всего. Павильон будет выглядеть как гигантская водяная мельница, внутри которой циркулирует вода. Австрия покажет пример, как стильно и технологично можно оросить пустыню Дубая.
Image Courtesy of Penda and Smartvoll
Новая Зеландия
Проект павильона Новой Зеландии носит название – Забота о людях и месте. Над ним трудится архитектурная фирма Jasmax. Дизайн павильона вдохновлен культурой маори, коренного народа страны.
Image Courtesy of Jasmax
Великобритания
Отмеченная множеством наград в области архитектуры и дизайна, архитектор и дизайнер Эс Девлин OBE создаст для Великобритании павильон с очень романтичным названием Поэтический. Он будет символизировать достижения страны в создании искусственного интеллекта и освоении космоса. Конструкция павильона будет транслировать символическое послание в космос.
Image Courtesy of Es Devlin
США
Этот павильон построит архитектурное бюро Fentress Architects. Его тема – Что тобой движет, и она должна отражать американскую культуру и технологии. Дизайнерам поставлена задача через форму и цвет создать мощную метафору динамичности американской культуры, ценностей, изобретательности, прогресса и инноваций.
Image Courtesy of Fentress Architects
Испания
За испанский павильон возьмется бюро Selgascano and FRPO. Это будет девять надувных желтых цилиндров, скрепленных стальными конструкциями. Внутри его сделают похожим на площадь, характерную для большинства испанских городов. Он станет общественным парком, где можно будет отдохнуть, пообедать, посидеть в баре.
Image Courtesy of Selgascano and FRPO
Люксембург
Тема национального павильона Люксембурга – Возможности. Он будет отражать историю, настоящее и будущее этого небольшого государства. И очень напоминать страну – такой же маленький и амбициозный, интригующий и обнадеживающий, и, конечно же, щедрый и открытый. Павильон, который называется Пусть все получится готовит бюро Metaform.
Image Courtesy of Metaform
ОАЭ
Сверху национальный павильон ОАЭ выглядеть как крылья сокола, сложенные в стремительном полете, как бы напоминая о том, что страна всегда славилась достижениями в соколиной охоте и при этом подчеркивать глобальность нынешнего мира. Дизайном павильона занимается сам Сантьяго Калатрава.
Image Courtesy of Santiago Calatrava
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