Создатель Бэмби и открыток Hallmark. Google посвятил дудл художнику Тайрусу Вонгу

25 октября Google посвятил дудл 108-летию со дня рождения Тайруса Вонга - одного из самых знаменитых азиатско-американских художников 20-го века.

Будущий американский художник, мультипликатор и создатель воздушных змеев Тайрус Вонг родился 25 октября 1910 года, в Тайшане, Гуандун, (Империя Цин). В США из Китая он переехал в девятилетнем возрасте.

В Америке Вонг с 1938-го по 1941-й работал в компании Disney, а затем перешел в Warner Brothers. Именно он создал эскизы, вдохновленные искусством династии Сун, которые понравились лично Уолту Диснею и стали основой мультфильма про олененка Бэмби (1942).

В 2001 году художник стал лауреатом премии Легенды Диснея, которая присуждается за существенный вклад в историю компании.

Кроме того, Вонг рисовал поздравительные открытки для Hallmark Cards, занимался разработкой воздушных змеев, создавал керамику. В 2015 году о нем сняли документальный фильм.

Фото: SJ Boyers

Вонг умер 30 декабря 2016 года в возрасте 106 лет.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook