Феномен проявления. В Karas Gallery проходит выставка Юрия Коваля

С 26 апреля в арт-пространстве одной из первых украинских галерей современного искусства Karas Gallery в партнерстве с фондом Sky Art Foundation проходит персональная выставка львовского художника Юрия Коваля Проявление. В фокусе внимания по-прежнему остается человек и его чувственное восприятие мира.

Экспозиция представлена десятью разными по размеру живописными работами, созданными автором на протяжении 2018. Продолжая тему территории, которая на сегодняшний день является центральной в творчестве львовского живописца Юрия Коваля, художник вновь погружается в изучение внутреннего пространства: наших опасений, скрытых желаний и размышлений о собственном жизненном предназначении. Несмотря на сюжетное многообразие, все полотна Коваля позволяют говорить о некой характерной художественной константе. Она не подразумевает повторения образов в сериях, скорее – использование устойчивого и узнаваемого визуально-семантического мотива.

Юрий Коваль. Ситуативность

При использовании реалистической техники живописи, содержание - умышленно лишено конкретизации. Каждая из воплощенных мизансцен является случайным жизненным моментом, который, подобно ярким вспышкам, запечатлелся в сознании автора. Фрагментарность служит главным композиционным принципом и исключает прямые причинно-следственные связи, поэтому на первый взгляд может показаться, что в новом цикле отсутствует целостность и внятность изложения, но это не совсем так. Художник использует разные элементы, наблюдая за их взаимодействием, парадоксальным ввиду явного несоответствия. Важно, что ни один персонаж в серии Проявление не зависит от другого, воспоминание как бы вытисняет его главных действующих лиц, превращая себя во временной отпечаток, а героев – в расходный материал.

Юрий Коваль. Проявление. Без названия

Юрия Коваля нередко причисляют к сюрреалистам, что сам автор называет суждением ошибочным. В основе сюрреализма – попытка через эксперименты с формой зафиксировать переживания во время сна, гипноза, медитации, помутнения рассудка, что не свойственно полотнам художника. Напротив, его манере живописи характерен сюжетно-образный принцип магического реализма, который определяется, как стремление художественно осмыслить окружающую действительность. Основополагающими признаками такой модели мировоззрения является изображения едва считывающегося противостояния реального и ирреального миров, использование художественно-сакральных элементов, апеллирующих к чувственности, коллективной памяти, и неоднозначная авторская позиция по отношению к своим работам.

Название выставки стоит воспринимать буквально как индивидуально-типические проявления личности, среди которых социальные роли, создающие уникальный образ, способный трансформироваться в процессе приобретения жизненного опыта. Именно поэтому, подолгу вглядываясь в картины, создается впечатление, будто границы между авторским воображением-переживанием и коллективным – стерты.

Юрий Коваль. Проявление

Серии Коваля можно условно разделить по цветовому признаку. Предыдущие были выполнены в синем, сером, пурпурном оттенках. Основным цветом проекта Проявление выбран белый. Через него словно проступают фигуры, предметы, локальные концентрированные пятна, отсылая к процессу наблюдения за проявлением пленки. Примечательно, что цветовой язык живописи автора находит отклик в концепции Бергсона, согласно которой восприятия красок – явление сугубо интуитивное. Соседствующие цвета здесь находятся в борьбе за поглощение одного другим. Также по сюжетному и колористическому принципу серию можно связать с гештальттеорией, использующей цветовую семантику как попытку придать материальность психоэмоциональным травмам.

Юрий Коваль. Страх

По словам художника, ситуации, изображенные на полотнах, остались в его памяти яркими кадрами, поэтому и показаны по принципу наслоения. Так, технический прием живописного коллажирования (комбинирования изображений без наклеивания на них различных по фактуре материалов), имитирует объемность, особую условную фактурность, вступившую в противоречие с обыденностью классической станковой картины. В то же время коллаживание Коваля противопоставляется такой же технике в поп-арте, акцентируя внимание на умышленное отсутствие рекламной привлекательности и развлекательности как таковой.

Словом, автор приглашает зрителя в свою расширенную реальность, с одной стороны – глубоко личную, обнажая перед ним собственные переживания, с другой – понятную каждому, кто считает саморефлексию – неотъемлемым компонентом осознанности.

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