Не любовница. Эксперты установили, кто изображен на скандальной картине Гюстава Курбе Происхождение мира

Эксперты заявили, что с вероятностью в 99% установили личность модели, которая позировала для самой скандальной картины XIX века – Происхождение мира (L'Origine of the world) французского художника Гюстава Курбе.

На протяжении десятилетий искусствоведы были убеждены, что обнаженные гениталии на картине принадлежали любовнице Курбе, ирландской модели Джоанне Хиффернан. Однако эксперты сомневались, поскольку Хиффернан была рыжеволосой, пишет The Guardian.

Джоанна Хиффернан © Metropolitan Museum of Art

Новые свидетельства были найдены в переписке между французскими писателями Александром Дюма-младшим и Жорж Санд. Согласно им, изображенная на картине женщина - балерина Парижской оперы Констанс Кеньо.

Открытие сделал французский историк Клод Шопп, просматривая копии писем Дюма для своей книги. "Обычно я делаю открытия, работая годами, - пошутил писатель. - Здесь все случилось сразу. Это даже несправедливо".

Констанс Кеньо

34-летняя Кеньо была любовницей османского дипломата Халила Шерифа Паши. Именно он и заказал картину Курбе для своей личной коллекции эротических изображений, она была написана летом 1866 года.

Эксперты убеждены, что в то время личность модели была известна, но со временем информация затерялась, поскольку Кеньо стала уважаемой дамой, известной своей благотворительностью.

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