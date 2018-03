Из актеров в карикатуристы. Джим Керри в своих рисунках высмеял администрацию Трампа и связи с Путиным

Популярный актер Джим Керри, который около семи лет назад серьезно увлекся рисованием и живописью, создал серию политических карикатур, в которых высмеял администрацию действующего президента США Дональда Трампа.

Комик спровоцировал онлайн-войну, опубликовав в своем Twitter карикатуру на пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс.

Керри изобразил Сандерс с лицом, вспыхнувшим от гнева, яростно приподнятыми брови, подписав рисунок: «Это портрет так называемого христианина, единственной целью которого является ложь для нечестивых. Чудовищно!»

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

Некоторые пользователи назвали портрет Керри сексистским и атакующим ее религию. «Жалкий забияка, сексист, ненавистник, фанатик и «христианофоб»... какой была бы лицемерная голливудская реакция, если бы он назвал кого-то «так называемым мусульманином» или «так называемым евреем?» - гневно отреагировал в своем Twitter бывший губернатор штата Арканзас и отец Сары Майк Хакаби.

«То, что на него нападают за такое - это смешно», - выступила в защиту творчества Керри комик Кэти Гриффин.

В свою очередь актер опубликовал новую карикатуру, изображающую Трампа в образе злой ведьмы, а также политиков Пола Райана и Марко Рубио, которых назвал «летающими обезьянками Путина».

If you liked my last cartoon you may also enjoy...



"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d