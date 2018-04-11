Бумажный домик. Двое художников создали отельный номер из картона

Художники Зои Тейлор и Дэвид Коннелли создали инсталляцию в виде отельного номера, который полностью выполнен из картона. Необычное жилище Paper-Thin Hotel представлено в галерее Corey Helford в Бойль-Хайтс (Лос-Анджелес).

Комнаты, разделенные стенами из толстой бумаги, заполнены скульптурами, окрашенными в черный, белый и серый цвета, и создающими иллюзию настоящего дома – чемоданами, мебелью, картинами, и даже выключателями, пишет Los Angeles Magazine.

Публикация от DOSSHAUS (@ledosshaus) 11 Фев 2018 в 8:38 PST

"Когда люди заходят в инсталляцию, идея состоит в том, что они входят в двухмерную иллюстрацию, оживленную в трех измерениях", - говорит Коннелли.

Публикация от DOSSHAUS (@ledosshaus) 8 Апр 2018 в 1:16 PDT

Художники начали работать с бумагой в 2012 году, реализуя проект стоп-моушн анимации. Следующим этапом стал картон. "Потребовалось несколько лет и много проб и ошибок, когда мы обнаружили, что мы можем делать с картоном", - говорит Тейлор.

Публикация от DOSSHAUS (@ledosshaus) 7 Апр 2018 в 10:46 PDT

Публикация от DOSSHAUS (@ledosshaus) 28 Мар 2018 в 5:35 PDT

Публикация от DOSSHAUS (@ledosshaus) 11 Фев 2018 в 8:34 PST

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook