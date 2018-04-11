Бумажный домик. Двое художников создали отельный номер из картона

Художники Зои Тейлор и Дэвид Коннелли создали инсталляцию в виде отельного номера, который полностью выполнен из картона. Необычное жилище Paper-Thin Hotel представлено в галерее Corey Helford в Бойль-Хайтс (Лос-Анджелес).
Комнаты, разделенные стенами из толстой бумаги, заполнены скульптурами, окрашенными в черный, белый и серый цвета, и создающими иллюзию настоящего дома – чемоданами, мебелью, картинами, и даже выключателями, пишет Los Angeles Magazine.
"Когда люди заходят в инсталляцию, идея состоит в том, что они входят в двухмерную иллюстрацию, оживленную в трех измерениях", - говорит Коннелли.
Художники начали работать с бумагой в 2012 году, реализуя проект стоп-моушн анимации. Следующим этапом стал картон. "Потребовалось несколько лет и много проб и ошибок, когда мы обнаружили, что мы можем делать с картоном", - говорит Тейлор.
- Читайте также: Гигантская куча пластилина. Скульптура Джеффа Кунса выставлена на Christie's с ценой в $20 млн
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования