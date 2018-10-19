Бумажные миры. Девушка создает снимки в Instagram, используя сотни книг

Пользовательница Instagram Элизабет Саган (Elizabeth Sagan) создает снимки для своего аккаунта, используя сотни различных книг.
«Все это началось три года назад, на третьем курсе колледжа, - рассказала Саган BuzzFeed. – У меня был плохой период в жизни. За несколько лет до этого я прекратила читать свои любимые книги и начала читать серьезные - книги, полезные для будущего студента правоведения».
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«Я старалась быть человеком, которым я не была. Поэтому, потихоньку, я позволяла себе снова читать художественную литературу. После многих лет неосведомленности о рынке мне нужна была платформа, чтобы следить за издательским миром. Тогда я открыла Instagram!"
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В личной коллекции Элизабет - тысячи книг, но фотографии ей помогает создавать лучший друг Джеймс Тревино, который также ведет свой аккаунт в Instagram в похожем стиле.
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«Каждое фото может занять от 30 минут (счастливый случай) до нескольких часов (неудачный случай). Я снимаю фото партиями. Каждый месяц я собираюсь к Джеймсу и целую неделю мы фотографируем. Обычно нам удается сделать 16-20 фотографий, которые я выкладываю целый месяц», - говорит она и добавляет, что таким образом пытается вдохновить людей читать больше.
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