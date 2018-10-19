Бумажные миры. Девушка создает снимки в Instagram, используя сотни книг

Пользовательница Instagram Элизабет Саган (Elizabeth Sagan) создает снимки для своего аккаунта, используя сотни различных книг.

«Все это началось три года назад, на третьем курсе колледжа, - рассказала Саган BuzzFeed. – У меня был плохой период в жизни. За несколько лет до этого я прекратила читать свои любимые книги и начала читать серьезные - книги, полезные для будущего студента правоведения».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 14 Июн 2018 в 9:04 PDT

«Я старалась быть человеком, которым я не была. Поэтому, потихоньку, я позволяла себе снова читать художественную литературу. После многих лет неосведомленности о рынке мне нужна была платформа, чтобы следить за издательским миром. Тогда я открыла Instagram!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 18 Июл 2018 в 9:07 PDT

В личной коллекции Элизабет - тысячи книг, но фотографии ей помогает создавать лучший друг Джеймс Тревино, который также ведет свой аккаунт в Instagram в похожем стиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 5 Авг 2018 в 9:28 PDT

«Каждое фото может занять от 30 минут (счастливый случай) до нескольких часов (неудачный случай). Я снимаю фото партиями. Каждый месяц я собираюсь к Джеймсу и целую неделю мы фотографируем. Обычно нам удается сделать 16-20 фотографий, которые я выкладываю целый месяц», - говорит она и добавляет, что таким образом пытается вдохновить людей читать больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 6 Июл 2018 в 9:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 17 Авг 2018 в 9:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 19 Авг 2018 в 9:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizardbirth (@elizabeth_sagan) 21 Сен 2018 в 9:12 PDT

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