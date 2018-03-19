День рождения Лины Костенко. Стихи великой поэтессы в исполнении известных украинцев

Сегодня, 19 марта, украинская писательница-шестидесятница и поэтесса Лина Костенко празднует день рождения. Украинке, произведения которой переведены на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, словацкий, французский и другие языки, исполняется 88 лет.

Лину Костенко называют поэтом эпохи. Ее стихи и проза всегда вызывали интерес читателя и критики и смогли тведро поставить имя поэтессы среди выдающихся мастеров украинской поэзии. Костенко является лауреатом Шевченковской премии, премии имени Олены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия Президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Кроме того, поэтесса - почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Но главная награда для поэтессы - любовь простых читателей. В честь дня рождения Лины Костенко редакция НВ STYLE предлагает посмотреть подборку видео, где украинские актеры, телеведущие, музыканты и другие знаменитости декламируют невероятные, цепляющие за душу стихи поэтессы.

Крила, Богдан Ступка

Не знаю, чи побачу Вас, чи ні…, Алексей Богданович

Незнятий кадр незіграної ролі, Павел Костицын

Світлий сонет, Ніна Матвієнко

Напитись голосу твого..., Ольга Сумская

Вечірнє сонце, дякую за день!, Евгений Нищук

Ісус Христос розп’ятий був не раз, Остап Ступка

Страшні слова, коли вони мовчать, Татьяна Высоцкая

Шукайте цензора в собі, Владимир Горянский

Вже почалось, мабуть, майбутнє..., Игорь Кондратюк

Мати, полицейские Киева

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