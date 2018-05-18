День музеев 2018: афиша киевских выставок, которые стоит посетить

Сегодня, 18 мая, во всем мире празднуют Международный день музеев.

На календаре День музеев появился в 1977 году, когда во время заседания Международного совета музеев (International Council of Museums) возникла инициатива об учреждении этого культурного праздника. Начиная с 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах мира.

В музеях общество может ближе познакомиться с историко-культурным наследием своего города, страны или всей планеты. Музеи собирают и хранят важные памятники материальной и духовной культуры, выполняют научно-просветительную, образовательную, воспитательную функции.

В Международный день музеев в разных странах мира сотрудники музеев готовят интересные выставки, тематические лекции, проводят увлекательные экскурсии и так далее. Многие музеи в этот день открывают свои двери бесплатно, дабы приобщить к экспозициям больше людей. Во многих странах принято устраивать Ночь музеев – акцию, во время которой на музейные экспонаты можно посмотреть ночью.

День музеев не остается без внимания и в Украине. Ежегодно 18 мая и в последующие несколько дней наши музеи предлагают посетителям интересные выставки и бесплатные посещения.

НВ STYLE узнал, что интересного ко Дню музеев подготовили музеи Киева, и спешит поделиться подборкой событий, которые стоят вашего внимания.

Ночь в музее с Дэвидом Линчем

Где и когда: 18 мая в 20:00 в PinchukArtCentre

В международный день музеев на втором этаже галереи PinchukArtCentre состоится ночь кино Дэвида Линча. Этой ночью абсолютно бесплатно вы сможете посмотреть две интригующие ленты режиссера:

20:00 - Шоссе в никуда

22:30 - Твин Пикс: сквозь огонь

Фильмы будут показаны на английском языке с украинскими субтитрами.

Музейная ночь традиционного танца

Где и когда: 19 мая в 22:00 в Музее Ивана Гончара

Ночь танца под открытым небом – это уникальная возможность почувствовать себя "на крыльях", танцуя простые и не очень "колена" традиционных народных танцев. Это попытка восстановить традиционную танцевальную забаву, где все участники – одна большая семья, которая в общем ритме создает пространство радости. Во время забавы можно будет и поучиться, и себя показать.

За музыку в эту ночь будут отвечать такие коллективы: Pálházi Bence band (Венгрия), Космацка капелла (Космач, Ивано-Франковская область), Орелі (Киев), Надобридень (Киев), Буття (Киев), Баламути (Киев), US Orcherstra (Киев).

Музей в сети

Где и когда: 19 мая в музее Тараса Шевченко

В течение всего дня в музее Тараса Шевченко можно будет пройти квест #Шева_today, который сочетает экспонаты XIX века и их современные аналоги. Победители квеста примут участие в розыгрыше призов. Также в программе Дня музеев:

12:00 - экскурсия по выставке Дворянские семьи и Тарас Шевченко

13:00 - онлайн-трансляция экскурсии Все о Ше

15:00 - онлайн-трансляция экскурсии по выставке Дворянские семьи и Тарас Шевченко

17:00 - экскурсия для блоггеров Музейные внутренности (по регистрации)

19:00 - свободный микрофон поэзии

Отметим, что 18 и 19 мая вход в Музей Тараса Шевченко бесплатный.

Ночь музеев в НХМУ: музейная экспозиция в дополненной реальности

Где и когда: 19 мая в 20:00 в Национальном художественном музее Украины

Поздним вечером 19 мая Национальный художественный музей Украины предлагает осмотреть музейную экспозицию с 28 произведений в дополненной реальности, разрисовать рисунки по мотивам цикла произведений Александра Богомазова и раслабиться под музыку DJ Mishukoff. Также все желающие смогут воспроизвести мировые шедевры живописи, срисовав их с волонтеров, одетых как герои картин. Затем можно будет сравнить свой рисунок с реальными музейными полотнами.

День музеев в Пирогово

Где и когда: 18 мая в Музее Пирогово

Национальный музей народной архитектуры и быта в течение 18 мая предлагает всем посетителям бесплатный вход. В Пирогово можно прогуляться по свежему воздуху и насладиться красивыми видами украинского села, познакомиться с архитектурными формами и бытом разных уголков нашей страны, прокатиться на лошадях или устроить пикник.

Ночь в музее – Тайны музейных экспонатов

Где и когда: 19 мая в 21:30 в Национальном музее истории Украины

По традиции, Национальный музей истории Украины ежегодно проводит акцию Ночь в музее, посвященную Международному дню музеев. Тема нынешней ночи – Мифы музейных экспонатов. Гостей музея ждут рассказы о мифах и легендах, связанных с самыми интересными музейными экспонатами, интеллектуальные игры, мастер-классы и чаепитие в приятной компании.

Ночь в музее начнется в 21:30 с показа фильма Весной Михаила Кауфмана, с 23:00 до 5:00 посетители смогут окунуться в фантастические легенды о музейных экспонатах различных эпох, которые будут рассказывать музейные духи с позднего вечера до рассвета.

Также в холле НМИУ будет работать лаунж-зона, где можно будет отдохнуть, посмотреть фильм, послушать музыку и попробовать вкусные горячие напитки.

Концерт Игра в классику



Где и когда: 20 мая в 17:00 в Музее истории Киева

Представьте, что будет, если объединить звучание рояля, ударных, баса, саксофона, а потом еще добавить нежную скрипку и изящную флейту? Инструментальный ансамбль Игра в классику приглашает на концерт, где вас ждет смесь чувственных джазовых мотивов с признанной классикой.

Уникальность коллектива в том, что они объединяют вещи, кажущиеся несовместимыми: классическую музыку, джаз и рок. Версии известных хитов классической музыки, которые вы услышите – это не просто обработки, скорее, это оригинальное представление о том, как бы звучали эти произведения, если бы они были написаны в ХХI веке. Девиз коллектива: музыка должна быть живой.

В программе услышите импровизации на темы Баха, Генделя, Рамо, Альбениса и других композиторов.

Музеи, в которых 18 мая будет бесплатный вход:

Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15-17

Музей-квартира Павла Тычины, ул. Терещенковская 5

Зоологический музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2

Музей Михаила Булгакова, Андреевский спуск, 18

Музей телевидения, Мельникова, 42

Музей истории туалета, Рыбальская, 22

Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Шевченко, 12

Национальный заповедник София Киевская, ул. Владимирская, 24

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