Демо-версия. В Виннице на территории завода состоится Air ГогольFest

17-18 ноября в Виннице состоится фестиваль Air Гогольfest. Организаторы ГогольFest называют его демо-версией, и надеются, что в 2019 году город примет уже полномасштабный фестиваль.

По словам проектного менеджера фестиваля Александры Тарас, мультидисциплинарный фестиваль продлится в Виннице два дня и будет охватывать несколько направлений: театральное, музыкальное, визуальное, образовательное, а также детскую и ночную программы, сообщает местное издание Vежа.

В частности, в рамках фестиваля центр современного искусства ДАХ представит выступление фрик-кабаре DakhDaughters, нового музыкального проекта Влада Троицкого ЦеШо и представление Парадоксы преступления (режиссер Влад Троицкий).

Также на Air Гогольfest представят украино-немецкую театральную резиденцию: в рамках программы European Theatre Residency украинские актеры вместе с немецкими режиссерами поставят спектакль, который будет адаптироваться к атмосфере и настроению пространства, в котором он будет происходить.

Air Гогольfest продлится два дня и одну ночь на территории винницкого завода Кристалл.

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