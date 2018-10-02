На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Демо-версия. В Виннице на территории завода состоится Air ГогольFest

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
ЦеШо
Фото: ГОГОЛЬFEST

ЦеШо

17-18 ноября в Виннице состоится фестиваль Air Гогольfest. Организаторы ГогольFest называют его демо-версией, и надеются, что в 2019 году город примет уже полномасштабный фестиваль.

По словам проектного менеджера фестиваля Александры Тарас, мультидисциплинарный фестиваль продлится в Виннице два дня и будет охватывать несколько направлений: театральное, музыкальное, визуальное, образовательное, а также детскую и ночную программы, сообщает местное издание Vежа.

В частности, в рамках фестиваля центр современного искусства ДАХ представит выступление фрик-кабаре DakhDaughters, нового музыкального проекта Влада Троицкого ЦеШо и представление Парадоксы преступления (режиссер Влад Троицкий).

Также на Air Гогольfest представят украино-немецкую театральную резиденцию: в рамках программы European Theatre Residency украинские актеры вместе с немецкими режиссерами поставят спектакль, который будет адаптироваться к атмосфере и настроению пространства, в котором он будет происходить.

Air Гогольfest продлится два дня и одну ночь на территории винницкого завода Кристалл.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове