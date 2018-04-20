Чудо рождения. Лучшие снимки фотоконкурса Birth Photography Competition 2018

Эксперты Международной ассоциации профессиональных фотографов родов (IAPBP) отобрали лучшие кадры процесса родов и счастья материнства, присланные фотографами со всего мира.

Победителями фотоконкурса Birth Photo Competition 2018 стали трогательные и откровенные снимки, на которых рассказаны истории начала новой жизни и переданы настоящие эмоции радости, гордости, счастья и боли новоиспеченных матерей.

Для участия в конкурсе фотографы присылали свои работы в одну или несколько из четырех категорий: Рождение, Роды, Схватки и Кормление грудью. Также участников награждают призом зрительских симпатий.

"Это невероятно сложный жанр фотографии", – говорит один из финалистов конкурса Тэмми Карин, – "Мало кто осознает уровень ответственности, необходимый для того, чтобы не просто появиться в нужное время в нужном место, а стать частью крайне интимной среды, не навредив при этом матери. Дело не только в том, чтобы стоять и снимать. Мы должны действительно понимать и уважать процесс рождения".

Главным победителем конкурса, независимо от категорий, стал снимок под названием Невероятная первая встреча бельгийского фотографа Марийке Тхон.

© Marijke Thoen Birthphotography

Предлагаем посмотреть на лучшие фотографии родов в 2018 году в нашей галерее. Предупреждаем, что некоторые снимки достаточно откровенные и отображают процесс появления на свет нового человека без прикрас.

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