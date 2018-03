Бостонский музей с помощью дополненной реальности вернул похищенные работы в экспозицию

Музею Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне так и не удалось вернуть дорогостоящие жемчужины своей коллекции, украденные в 1990 году. Вместо этого им удалось восстановить экспозицию с помощью технологии дополненной реальности.

По случаю 28-летия громкого преступления бостонский стартап Cuseum представил приложение Hacking the Heist (Взлом похищения). Механизм его работы прост: посетитель наводит камеру смартфона на пустые рамки картин, которые все еще висят на стенах Бостонского музея, и видит картины, которые находились там до кражи, пишет artnet.

"Когда мы начали более активно работать с ARKit от Apple и дополненной реальностью, один из моих коллег сказал: "Было бы интересно вернуть украденные картины в рамки музея Изабеллы Стюарт Гарднер?", - рассказал основатель и генеральный директор Cuseum Брендан Сиеко. - Когда вы посещаете музей сегодня, многие люди даже не знают, что было ограбление, или не знают, как выглядели картины, которые были украдены".

Он описал сделанное его командой приложение, как умопомрачительное и ошеломляющее: "Вы буквально смотрите на свой экран и видите вещи, которых там нет, и это не Pokémon Go, и это не видеоигра - это культура, это искусство, то, что имеет более глубокий смысл".

В настоящее время в приложение внесены работы Рембрандта ван Рейна Христос во время шторма на море Галилейском (Christ in the Storm on the Sea of Galilee) и Леди и джентльмен в черном (A Lady and Gentleman in Black), но его планируют дополнить.

Всего в музее были украдены 13 шедевров стоимостью 500 млн долларов.

В прошлом месяце один из главных подозреваемых в ограблении музея Роберт Джентиле был приговорен к 11 месяцам лишения свободы после признания себя виновным по другому обвинению. Будучи последним живым человеком, связанным с ограблением, Джентиле отрицал, что обладает информацией, которая может помочь найти работы. В настоящее время музей предлагает вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию о грабителях.

