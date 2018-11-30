Бетонные фруктовые джунгли. Украинская художница Жанна Кадырова представит свой проект в Майями

Киевская галерея Voloshyn Gallery представит проект украинской художницы Жанны Кадыровой Маркет на ярмарке современного искусства PULSE Miami Beach, которая стартует в Майями 6 декабря.

Презентация состоится в формате перформанса. Художница воссоздает атмосферу продуктового киоска. В нем есть все положенные предметы – механические весы, пластмассовый стул, ящики для овощей и фруктов. Все продукты: ананасы, арбузы, бананы, гранаты, колбаса, торты и другие экзотические фрукты выполнены из бетона, натурального камня и цветной керамической плитки.

«Предлагая посетителям стенда приобрести арт-объекты на развес, автор нарушает принятые на арт-рынке правила ценообразования на произведения искусства и ставит вопрос о том, как формируется наше представление о ценности, материальной или духовной», - сказано в описании экспозиции. Один грамм искусства эквивалентен одной денежной единице страны, где проходит выставка.

Впервые Маркет показали на ярмарке ART Monte Carlo в Монако в апреле 2017 года. В этом году его увидели посетители Kyiv Art Week. Специально для ярмарки PULSE Miami Beach ассортимент продуктового ларька обновили – добавили экзотические фрукты папайю, карамболь, апельсины и мандарины.

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