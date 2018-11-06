Бэнкси открыл стенд своего отеля на туристической выставке в Лондоне

В прошлую пятницу художник Бэнкси анонсировал свое участие во Всемирной туристической ярмарке в Лондоне. На самом глобальном мероприятии индустрии путешествий он намерен продвигать свой отель Walled Off Hotel в Палестине.
В своей типичной манере Бэнкси объявил об этом в Instagram, сопроводив пост фотографией копии разделительного барьера с его рисунком, которую он создал для рекламы отеля, который открылся на Западном берегу Палестины еще в 2017 году.
Художник, которые многие годы скрывает свою личность, написал: «Мы будем на стенде Палестины раздавать бесплатные штуки».
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. Opening my first ever stall at a trade fair next week. I’ve painted a replica separation barrier to promote the Walled Off hotel, ironically the neighbours have complained it’s too tall. We’ll be at the Palestine stand giving away free stuff, World Travel Fair, London Excel centre 6th and 7th November. Free to get in if you register online today and pretend to be a travel agent.
Как отмечало издание artnet, объявление стало неожиданностью, учитывая, что британский художник никогда не представлял свой бренд на какой-либо художественной ярмарке или выставке. Но история отеля Walled Off Hotel изначально была неожиданной: к примеру, его открытие ошеломило местные власти, ведь он был построен в «полной секретности».
Всемирная туристическая ярмарка открылась во вторник, 6 ноября, и первые посетители публикуют в соцсетях фото со стенда отеля Бэнкси. Впрочем, пока что на снимках самого художника нет.
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Wisam and Palestinian dignitaries open The Walled Off stand this morning. #banksy #walledoffhotel
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