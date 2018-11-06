Бэнкси открыл стенд своего отеля на туристической выставке в Лондоне

В прошлую пятницу художник Бэнкси анонсировал свое участие во Всемирной туристической ярмарке в Лондоне. На самом глобальном мероприятии индустрии путешествий он намерен продвигать свой отель Walled Off Hotel в Палестине.

В своей типичной манере Бэнкси объявил об этом в Instagram, сопроводив пост фотографией копии разделительного барьера с его рисунком, которую он создал для рекламы отеля, который открылся на Западном берегу Палестины еще в 2017 году.

Художник, которые многие годы скрывает свою личность, написал: «Мы будем на стенде Палестины раздавать бесплатные штуки».

Как отмечало издание artnet, объявление стало неожиданностью, учитывая, что британский художник никогда не представлял свой бренд на какой-либо художественной ярмарке или выставке. Но история отеля Walled Off Hotel изначально была неожиданной: к примеру, его открытие ошеломило местные власти, ведь он был построен в «полной секретности».

Всемирная туристическая ярмарка открылась во вторник, 6 ноября, и первые посетители публикуют в соцсетях фото со стенда отеля Бэнкси. Впрочем, пока что на снимках самого художника нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от julianayonezawa (@julianayonezawa) 6 Ноя 2018 в 3:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blake O'Donnell (@blake_odonnell_) 6 Ноя 2018 в 5:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andy Nelson (@andynelson19777) 6 Ноя 2018 в 6:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebecca Louise Scarlett Watts (@bex_scars) 6 Ноя 2018 в 5:41 PST

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