Бабушка с собачкой, портрет Эмиля и барбекю-буфет. Определены победители фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018

Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards определило лучшие фотографии Открытого конкурса 2018 года.
Победители были объявлены в десяти номинациях. Фотоснимки будут представлены на выставке Sony World Photography Awards в Лондоне, которая продлится с 20 апреля по 6 мая.
Кроме того, авторы снимков, победивших на данном этапе фотоконкурса, получили право бороться за звание лучшего фотографа года и денежный приз от Sony.
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Портрет. Победитель: фоторабота Портрет Эмиля британского фотографа Ника Долдинга.
Путешествия. Победитель: снимок, сделанный на Лофотенских островах в Норвегии фотографа Миккеля Бейтера, запечатлевшего вид на гору Олстинден.
Обработанные изображения. Победитель: работа Клауса Ленцена, получившая название Каждый твой вдох. Она была составлена из 35 отдельных фотографий пловцов, сделанных в дюссельдорфской Медиа-гавани.
Пейзаж и природа. Победитель: снимок Веселина Атанасова, который запечатлел лесной пейзаж в национальном парке Болгарии.
Натюрморт. Победитель: работа фотографа Ричарда Фришмана под названием Воскресный буфет в ресторане Джерри Микеска.
Движение. Победитель: фотография нового водного стадиона в Джакарте, сделанная Фахаром Кристиано.
Культура. Победитель: греческий фотограф Панос Скордас с портретом сына в костюме Минотавра.
Живая природа. Победитель: фото чернохвостых оленей, сделанное в национальном парке Секвойя фотографом Юстиной Здунчик.
Уличная фотография. Победитель: снимок ярко одетой бабушки, сделанный Мануэлем Арменисом.
Архитектура. Победитель: фото вертикальной аэродинамической трубы, построенной в 30-е годы прошлого века в Берлине для студентов, изучающих аэронавтику фотографа Андреаса Пола.
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