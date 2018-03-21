Бабушка с собачкой, портрет Эмиля и барбекю-буфет. Определены победители фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018

Определены лучшие фото 2018 года по версии Sony World Photography Awards

Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards определило лучшие фотографии Открытого конкурса 2018 года.

Победители были объявлены в десяти номинациях. Фотоснимки будут представлены на выставке Sony World Photography Awards в Лондоне, которая продлится с 20 апреля по 6 мая.

Кроме того, авторы снимков, победивших на данном этапе фотоконкурса, получили право бороться за звание лучшего фотографа года и денежный приз от Sony.

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Портрет. Победитель: фоторабота Портрет Эмиля британского фотографа Ника Долдинга.

Путешествия. Победитель: снимок, сделанный на Лофотенских островах в Норвегии фотографа Миккеля Бейтера, запечатлевшего вид на гору Олстинден.

Обработанные изображения. Победитель: работа Клауса Ленцена, получившая название Каждый твой вдох. Она была составлена из 35 отдельных фотографий пловцов, сделанных в дюссельдорфской Медиа-гавани.

Пейзаж и природа. Победитель: снимок Веселина Атанасова, который запечатлел лесной пейзаж в национальном парке Болгарии.

Натюрморт. Победитель: работа фотографа Ричарда Фришмана под названием Воскресный буфет в ресторане Джерри Микеска.

Движение. Победитель: фотография нового водного стадиона в Джакарте, сделанная Фахаром Кристиано.

Культура. Победитель: греческий фотограф Панос Скордас с портретом сына в костюме Минотавра.

Живая природа. Победитель: фото чернохвостых оленей, сделанное в национальном парке Секвойя фотографом Юстиной Здунчик.

Уличная фотография. Победитель: снимок ярко одетой бабушки, сделанный Мануэлем Арменисом.

Архитектура. Победитель: фото вертикальной аэродинамической трубы, построенной в 30-е годы прошлого века в Берлине для студентов, изучающих аэронавтику фотографа Андреаса Пола.

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