Арт-скандал. Коллекционер подал в суд на художника Джеффа Кунса

Коллекционер искусства Стивен Тананбаум подал в Верховный суд Нью-Йорка иск, в котором обвиняет художника Джеффа Кунса и Gagosian Gallery в том, что они не доставили три скульптуры, за которые он заплатил более 13 млн долларов.

Как пишет the art newspaper, в иске адвокат коллекционера утверждает, что Кунс и галерея нарушили контракты на покупку, неоднократно откладывая доставку трех скульптур из нержавеющей стали - Венера, Эрос и Диана. В судебных документах юрист отвергает технические проблемы, которые назвала галерея, и называет предполагаемые даты доставки товара "фикцией с самого начала".

"Мало коллекционеров знают, что после подписания контракта они попадают в непрозрачный мир Гагосяна-Кунса, где им будет запрещено узнавать, когда они получат скульптуры, за которые они заплатили", - говорится в судебных документах.

В сентябре 2013 года управляющий активами Тананбаума заключил соглашение о покупке 8,5-футовой Воздушной Венеры, которая должна была быть завершена в декабре 2015 года. В общей сложности коллекционер потратил 6,4 млн долларов на эту работу. Позже галерея сообщила ему, что Венера не будет готова до сентября 2016 года. Затем доставка была отодвинута на июнь 2018 года, а позже - на август 2019 года.

В заявлении говорится: "Сейчас, через четыре с половиной года после того, как было заключено соглашение, не ясно, началась ли какая-либо работа над Венерой".

Коллекционер сообщил, что такая же судьба постигла и статуи Эроса и Дианы, за которые он заплатил более 4 млн долларов.

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