Коллективное искусство. 25 тысяч людей вместе приобрели картину Пикассо

Группа из 25 тысяч незнакомых людей приобрела картину Пабло Пикассо Бюст мушкетера (Musketeer Bust, 1968) за 2 млн долларов, заплатив примерно 50 долларов с человека.

Покупка была произведена на швейцарском веб-сайте QoQa, который обычно предлагает домашние товары со скидкой (например, кухонные принадлежности) или дешевые авиабилеты (например, билеты в ряд городов Северной Африки). Но последний лот удивил всех: 25 тыс. человек в Интернете купили в складчину картину Пикассо, каждый заплатив примерно 50 долларов, пишет Architectural Digest.

Хотя покупатели не смогут повесить картину в своей гостиной, каждый из них может теперь претендовать на право владения творением одного из самых знаковых художников 20-го века.

Фото: ЕРА

Распространение произведения Пикассо среди тысяч владельцев - благородная идея. В интервью AFP основатель и главный исполнительный директор QoQa Паскаль Майер объяснил, что цель продажи картины на платформе состояла в том, чтобы демократизировать мир искусства, сделав его более доступным для обычных людей.

Пока неясно, где будет храниться купленная картина. В настоящее время она демонстрируется в Женевском музее современного искусства, а после октября группе из 25 тысяч владельцев придется вместе решать, куда отправить знаменитое произведение искусства для постоянной экспозиции.

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