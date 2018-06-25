Звезда Ливерпуля задумался об уходе из сборной из-за Кадырова - СМИ

Звездный нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта из-за недовольства тем, что его использовали как политический символ во время ЧМ-2018, когда в Чечне команду принимал ее лидер Рамзан Кадыров, сообщает Associated Press.

По информации агентства, футболист был особенно раздражен банкетом, который устроил российский чиновник, где тот вручил игроку статус почетного гражданина.

Также, после того, как Салах сфотографировался с Кадыровым, на него обрушилась критика британских медиа за то, что он позволил чеченскому лидеру использовать себя для улучшения своего международного имиджа.

Как отмечает медиа, встречи нападающего с руководителем российской республики несут потенциальную угрозу популярности футболиста в Европе, где его считают кем-то вроде посла умеренного Ислама.

Впоследствии, сообщает AP, лидер сборной Египта, которая во время ЧМ-2018 решила базироваться в Грозном, высказал недовольство действиями Кадырова после отъезда команды из Чечни.

Ранее во втором туре группе A чемпионата мира-2018 по футболу Россия победила сборную Египта 3:1, чем обеспечила себе выход в 1/8 финала мундиаля и заодно лишила соперника шансов выйти в следующий раунд.